Kilis'te 118 mayın imha edildi
Kilis'in Çobanbey Hudut Karakolu bölgesinde, son bir ayda 118 antipersonel mayını imha edildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin arazide arama tarama faaliyetleri sürüyor.
Bu kapsamda Kilis Çobanbey Hudut Karakolu bölgesinde, son bir ayda 118 antipersonel mayını imha edildi.
118 M-14 antipersonel mayın imha edildi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Özel Mayın Arama Temizleme Timlerimiz (ÖMAT) tarafından Kilis Çobanbey Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde son 1 ayda tespit edilen 118 adet M-14 antipersonel mayını imha edildi." denildi.