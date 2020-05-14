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Yerel

Kilis'te 118 mayın imha edildi

Kilis'in Çobanbey Hudut Karakolu bölgesinde, son bir ayda 118 antipersonel mayını imha edildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 13:29:00 -
Kilis'te 118 mayın imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin arazide arama tarama faaliyetleri sürüyor.

Bu kapsamda Kilis Çobanbey Hudut Karakolu bölgesinde, son bir ayda 118 antipersonel mayını imha edildi.

118 M-14 antipersonel mayın imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Özel Mayın Arama Temizleme Timlerimiz (ÖMAT) tarafından Kilis Çobanbey Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde son 1 ayda tespit edilen 118 adet M-14 antipersonel mayını imha edildi." denildi.

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