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Aktüel

Kilisliler motosiklete yeniden aile boyu binmeye başladı

Kilis’te korona virüs tedbirlerinin esnetilmesi sonrası vatandaşların büyük kısmı motosikletlere yeniden aile boyu binmeye başladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 10:51:23 -
Kilisliler motosiklete yeniden aile boyu binmeye başladı

Kilis’te korona virüs tedbirlerinin esnetilmesi sonrası vatandaşların büyük kısmı motosikletlere yeniden aile boyu binmeye başladı.


Türkiye’de nüfus ortalamasına göre en çok motosikletin bulunduğu Kilis’te, istatistiklere göre trafikte kullanılan araçların yüzde 50’si motosikletlerden oluşuyor. Vatandaşlar, otomobillere göre daha az benzin yaktığı için motosiklete binmeyi tercih ediyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında motosiklete birden fazla kişiyle binmek yasaklanmıştı. Normalleşmenin başlaması üzerine ise vatandaşlar motosiklete eskiden olduğu gibi yine ailece binmeye başladı. Bazı vatandaşlar motosiklete 3-4 kişi binerek aile boyu ulaşımlarını sağlıyor. Tek veya iki kişilik motosiklete 3-4 kişi binenler ilginç görüntüler oluşturuyor. Birçok sürücünün sosyal mesafeyi hiçe sayarak trafikte ilerlediği ve maske takmadıkları görüldü. Bazı sürücülerin de motosikleti yük taşımacılığında kullandıkları görüldü.


Kilis’e il dışından gelenler, kentteki motosiklet çokluğu nedeniyle şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

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