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Ekonomi Kilis'in Cazibe Merkezleri Programı kapsamındaki iller arasına alınması
Ekonomi

Kilis'in Cazibe Merkezleri Programı kapsamındaki iller arasına alınması

Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı: - "Kilis, bu kararla ekonomisini yeniden güçlendirerek yeniden yatırım alan ve sanayileşme yolunda devamlı gelişen bir ile dönüşecektir"

Yeniakit Publisher
2020-10-08 11:01:51 -
Kilis'in Cazibe Merkezleri Programı kapsamındaki iller arasına alınması

KİLİS (AA) - Kilis'in de Cazibe Merkezleri Programı kapsamındaki iller arasına eklenmesi kentte sevinçle karşılandı.

Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girerken program kapsamındaki iller arasına Kilis de eklendi.

Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'a teşekkür ederek, alınan kararın kent için hayati öneme sahip olduğunu belirtti.

Kilis'in Cazibe Merkezleri Programı'na dahil edilmesiyle ekonominin yeniden canlanacağını aktaran Celkanlı, şöyle devam etti:

"2012'den itibaren Suriye'de yaşanan olaylardan dolayı büyük bir yabancı göçüne maruz kalan ve kendi nüfusundan fazla mülteciye ev sahipliği yapan Kilis'in ekonomisi bundan olumsuz etkilenmiştir. Pandemi döneminde yaşanan ekonomik sıkıntılar ise Kilis ekonomisini çökme noktasına getirmiştir. Tarihi ve coğrafi şartların sınırda ücra bir köşeye sıkıştırdığı Kilis, bu kararla ekonomisini yeniden güçlendirerek yeniden yatırım alan ve sanayileşme yolunda devamlı gelişen bir ile dönüşecektir."

Celkanlı, Kilis'in üretim merkezi olma yönünde yerini almaya hazırlandığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Son dönemlerde gerek Kilis Organize Sanayi Bölgesi (OSB) gerekse Kilis Polateli Şahinbey Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ile yatırımcıların dikkatini çeken Kilis, kısa zamanda ülkemizin üretiminde katma değer yaratan bir il konumuna gelecektir. Kilis OSB'den sonra 13 milyon metrekare alan üzerine kurulan ve 50 milyon metrekareye kadar büyütülecek olan Kilis Polateli Şahinbey Tekstil İhtisas OSB'nin imar planı tamamlanmış ve artık yatırımcıya arsa tahsis edecek hale getirilmiştir. Kilis'in Cazibe Merkezleri Programı kapsamındaki iller arasına alınması da söz konusu OSB'lerin hızla dolarak yatırıma dönüşmesine sebep olacaktır. Ayrıca Amanos Tüneli'nin açılması ile 85 kilometre mesafeden İskenderun Körfezi Dörtyol Limanı'na ulaşacak Kilis, yatırımcılar için gerçekten bir cazibe merkezi olacaktır."

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