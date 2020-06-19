Kiliselerde çocuk istismarı bitmiyor

Hasan Eğrigöz Ankara

Sözde uygar ve medeni Avrupa’nın kiliselerdeki iğrençliği, yapılan araştırmaların ardından gözler önüne serildi. Avrupa’nın birçok ülkesinde son yıllarda kiliselerde yaşanan çocuklara yönelik cinsel istismara bir yenisi daha Fransa Katolik Kilisesi’nde eklendi. Fransız Katolik Kilisesi’nde 1950 ile 2020 yılları arasında 3 bini aşkın çocuğun cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı. Kiliselerde Cinsel İstismar Bağımsız Komisyonu (CIASE) Başkanı Jean-Marc Savue, din adamları ve kilise görevlilerinden oluşan yaklaşık bin 500 kişinin de cinsel istismar vakalarına karıştığını söyledi.

Örtbas ediyorlar

Fransa uzun bir süredir kilisedeki çocuk istismarı vakaları ile çalkalanıyor. Son olarak ocak ayında Katolik Papaz Bernard Preynat, 1971 ve 1991 yılları arasında yaşları 7 ile 10 arasında değişen 80 çocuğu istismar ettiğini itiraf etmişti. Kilisenin istismar olaylarından haberi olduğunu ama hakkında hiçbir zaman soruşturma yürütülmediğini itiraf eden Preynat, 5 yıl hapse mahkum edilmişti. Preynat’ın eylemlerini yetkililere bildirmeyen Lyon Katolik Kilisesi Kardinali Philippe Barbarin de çocuklara yönelik cinsel istismar olaylarını örtbas etmekten suçlu bulunmuştu. Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco da geçen yıl 1 Haziran’da yasalaşan bir kararnameye imza atarak dünya genelindeki bütün Katolik din adamlarına cinsel istismar vakalarını ve vakaların üstünün örtülmesi yönündeki girişimleri ihbar etme zorunluluğu getirmişti.

Sapıklık her yerde

Daha önce de Alman Katolik Kilisesine bağlı bin 670 din adamının, 1946 ile 2014 yılları arasında 3 bin 677 çocuk ve gence cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Tüm bunlar Avrupa’nın çirkin yüzünü ortaya koyarken Akit’e konuşan ilahiyatçılar ve STK temsilcileri, Batı dünyasına tepki gösterdi...

Avrupa’nın utanç tablosu

Yaşananları insanlık için utanç tablosu olarak değerlendiren Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar, “Avrupa’da dinsizliğin ve deizmin artmasında bu yaşananların etkili olduğunu düşünüyorum. Bu olaylar da göstermektedir ki Avrupa’da toplumsal bir çürüme yaşamaktadır. Ülke olarak gençlerimize sahip çıkalım” ifadelerini kullandı.

Feministler neden sessiz?

Dünya Çocuk Hakları Derneği Başkanı Adem Çevik de, “Kur’an Kursları hakkında istismar yalanı atıldığında şiddetle tepki gösteren feminst dernekler, Avrupa’daki bu skandal olaylara sessiz. Çocuklara yönelik cinsel istismara, şiddete nerede olursa olsun biz karşıyız” dedi.