Kilise kapısı üstünde dans etmişlerdi! Mahkeme kararını açıkladı

3 sanık hakkında 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama' suçundan birer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Savcılık, ibadethane duvarına çıkıp alenen müzik eşliğinde oynama eyleminin kamu barışını bozucu mahiyette olduğu değerlendirmesi yaptı. Şüphelilerin eylemlerini kabul ettiğini belirten savcılık, 3 isim hakkında da 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama' suçundan birer yıl kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde basit yargılama usulüyle görülen davada mahkeme kararını verdi. Sabah gazetesinin haberine göre eylemin kamuoyu nezdinde tepki topladığı ve çok sayıda vatandaş tarafından sosyal medya vasıtasıyla eleştirildiğini belirten mahkeme, sanıkların suçu kabul etmediği ve suç kastıyla hareket etmediklerine dair ifade verdiklerini belirtti.

Sanıklardan Ömer Faruk Arman ve Yunus Emre Uzun'un alkollü olduklarını, arabada müzik açtıklarını, etrafın kalabalık olduğunu söylediği ve Kadıköy'de eğlence olduğunu, bir an etraftakilerin de dans etmeye başladığını, bunun üzerine kilise duvarına çıkıp kendilerinin de dans ettiklerini dini değerleri aşağılama gibi bir kasıtlarının olmadığını savundukları anlatıldı.

Sanık Ozancan Yılmaz'ın kilise duvarına çıkmadığını, diğer sanıkların çıkıp oynadığını belirten mahkeme bu durumda Yılmaz'ın suç işlediğine, oynayan sanıkların da suç kastıyla hareket ettiklerine dair somut ve inandırıcı bir delil elde edilemediğini belirtti. 'Şüpheden sanık yararlanır' ilkesini dikkate alan mahkeme sanıkların beraatlarına hükmetti.