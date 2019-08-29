Kilis heyetinin Ankara çıkarması Kilis heyeti, Ankara’da bakanlar ile bir araya gelerek kentin sorunlarını anlattı.

Kilis heyeti, Ankara’da bakanlar ile bir araya gelerek kentin sorunlarını anlattı.

Kilis Valisi Recep Soytürk, AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal, Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş’dan oluşan Kilis heyeti,Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile yaptıkları görüşmelerde, Kilis Akbez yolunun genişletilmesi sözü ve OSB’deki işletmecilerin 6. Bölgeden faydalanması kararı alındı.

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