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Ekonomi Kilis Belediyesi, kaldırım yaptıracak
Ekonomi

Kilis Belediyesi, kaldırım yaptıracak

Kilis Belediye Başkanlığı, kaldırım yapım işi için 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihaleye çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-06-24 15:34:00 -
Kilis Belediyesi, kaldırım yaptıracak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, ihale kapsamında 30.000 metrekare kaldırım, 22.500 metre bordür taşı ve diğer 8 kalem imalat işi yaptırılacak.

İş, yer tesliminden itibaren 140 takvim günü içinde bitirilecek. İhale 14.07.2021 tarih ve saat 11:00’de Kilis Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde yapılacak.

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