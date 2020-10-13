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Aktüel Kilis Belediye Başkanı M. Abdi Bulut’a gözyaşı
Aktüel

Kilis Belediye Başkanı M. Abdi Bulut’a gözyaşı

Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle Gaziantep’te tedavi gördüğü hastanede vefat eden Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-13 18:32:00 -
Kilis Belediye Başkanı M. Abdi Bulut’a gözyaşı

53 yaşındaki Bulut için ilk tören Kilis Belediyesi önünde yapıldı. Helallik ve duanın ardından cenaze, namaz için Kayabaş Camii’ne getirildi. Belediye binasındaki Türk bayrağı ile Kilis Belediyesi bayrağı yarıya indirildi. Tören sırasında Bulut’un yakınları, belediye çalışanları ile vatandaşlar gözyaşı döktü.

Süleyman Soylu uğurladı

İkindi düzenlenen cenaze törenine, Bulut’un babası Abdi Bulut ile yakınları, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Kilis Valisi Recep Soytürk, Gaziantep Valisi Davut Gül, AK Parti Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık ve çok sayıda vatandaş katıldı.

3 dönem başkan seçilmişti

İçişleri Bakanı Soylu, baba Abdi Bulut’a taziyelerini iletti. İl Müftüsü Abdurrahman Şahin kıldırdığı cenaze namazının ardından Bakan Soylu da Bulut’un tabutunu omuzladı, bu sırada vatandaşlar tabutun üzerine karanfiller attı. Tekbirler eşliğinde araca taşınan cenaze, Kilis Asri Mezarlık’taki aile kabristanına defnedildi. Bulut, AK Parti’den 3 dönem Kilis Belediye Başkanı seçilmişti.

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