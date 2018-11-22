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Kılıçlar çekildi! Çin'den ABD'ye çok sert yanıt

Çin Ticaret Bakanlığı, Devlet Başkanı Şi Cinping ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleştirilecek görüşme öncesinde, ABD'nin, "teknoloji hırsızlığı"suçlamasında bulunduğu rapora tepki göstererek "mesnetsiz" dedi.

22 Kasım 2018 Perşembe 19:37
Kılıçlar çekildi! Çin'den ABD'ye çok sert yanıt

Çin Ticaret Bakanlığı, ABD Ticaret Temsilciliği (USTR) Ofisinin, Çin'i  büyük teknoloji firmalarının bilgisayarlarına sızarak fikri mülkiyet kapsamındaki  ticari bilgileri izinsiz ele geçirme faaliyetlerini sürdürmekle suçladığı raporu,  "mesnetsiz" olarak nitelendirdi.

Bakanlık Sözcüsü Gao Feng, Çin'in ABD'ye yönelik siber hırsızlık  faaliyetlerini artırmakla itham edildiği rapora tepki göstererek, raporun "Çin  için tamamen kabul edilemez" olduğunu ifade etti.

Washington'a, ekonomik ilişkileri ilerletmek adına "uygun koşullar  oluşturma" çağrısı yapan Gao, "ABD tarafının, ikili ekonomik ve ticari ilişkilere  zarar veren sözlerini ve eylemlerini sona erdireceğini umuyoruz." dedi.

Pekin'in, ticaret ortaklarının usulsüz olarak değerlendirdiği  politikalarda temel bir değişiklik yapmadığının ileri sürüldüğü raporda, Çin, fikri mülkiyeti ve hassas ticari bilgileri elde etmek için casusluk faaliyetleri  yürütmekle suçlanmıştı.

Zirve öncesi Trump ve Şi telefonda görüştü

ABD Başkanı Trump, bu ayın başında, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda  Çinli mevkidaşı Cinping ile uzun bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini  belirtmişti.

Görüşmelerinde birçok konuya değindiklerini kaydeden Trump, "Çin  Devlet Başkanı Şi Cinping ile çok uzun ve güzel bir diyaloğumuz oldu. Ticaret  ağırlıklı olmak üzere birçok konuyu konuştuk. Görüşmelerimiz, Arjantin'deki G20  (Zirvesi) çerçevesinde ayarlanmakta olan toplantılarla birlikte gayet güzel  gidiyor." ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan, Amerikan basınında yer alan haberlere göre, Trump ile Cinping'in Arjantin'de yapmaları beklenen görüşmelerde sonuç alınamaması halinde,  Beyaz Saray Pekin'e yönelik gümrük tarifelerinin üçüncü paketini uygulamaya  koyacak.

Mevcut durumda Çin'den ithal edilen 250 milyar dolar değerinde ürüne  vergi uygulayan ABD'nin üçüncü vergi paketinin 267 milyar dolarlık ürünü  kapsaması bekleniyor. 

ABD ve Çin arasındaki "ticaret savaşının" gelişimi

ABD ile Çin arasında "ticaret savaşının" başlangıcı olarak görülen  gelişmeler, Trump yönetiminin 23 Mart'ta ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla  yüzde 25 ve yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmesiyle başladı.

Çin, Washington'un çelik ve alüminyum ürünlerine yönelik ek gümrük  vergilerine cevaben nisan ayı başında ABD menşeli 128 ürüne yüzde 15 ile yüzde 25  arasında değişen tarifeler getirdi.

ABD yönetimi ayrıca Çin'in, Amerikalı şirketlerin teknolojilerini ve  fikri mülkiyetlerini ele geçirmeye yönelik usulsüz faaliyetleri gerekçesiyle  toplam 50 milyar dolar değerindeki Çin menşeli ürüne, temmuz ve ağustos aylarında  yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulamasını yürürlüğe koydu.

Pekin yönetiminin, ABD'nin sadece Çin'i hedef alan bu hamlesine  tepkisi gecikmedi. Çin Ticaret Bakanlığı, bu karara cevaben ABD'den ithal edilen  50 milyar dolar tutarındaki 659 ürünü yüzde 25 gümrük vergisine tabi tutmaya  başladı.

ABD Başkanı Donald Trump, 18 Haziran'da Çin'in daha önce açıkladığı  tarifelere misillemeyle karşılık vermesi halinde 200 milyar dolar değerindeki  ürünlere de yüzde 10 gümrük vergisi uygulanması talimatını verdi.

ABD'nin Pekin'e yönelik ikinci tarife paketi olarak adlandırılan bu  vergiler 24 Eylül'de yürürlüğe girerken, Trump yüzde 10'luk vergi oranının, 1  Ocak 2019'dan itibaren yüzde 25'e çıkarılacağını bildirdi.

Diğer yandan, Çin Devlet Konseyi Gümrük Tarifesi Komisyonundan eylül  ayında yapılan açıklamada, ABD'den ithal edilen 60 milyar dolar tutarındaki 5 bin  207 ürüne yüzde 5 ila yüzde 10 oranında vergi getirildiği belirtildi.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 19:37
  1. Çin Ticaret Bakanlığı
  2. ABD Ticaret Temsilciliği (USTR)
  3. ABD
  4. ÇİN
  5. Ticaret savaşları

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