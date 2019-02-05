Kılıçdaroğlu'nun yerine geçecek ismi açıkladı

Ana muhalefet partisi bu kez seçimi bile bekleyemedi. CHP'de "genel başkanlık" tartışması, daha sandığa bile gidilmeden yeniden alevlendi. Bu kez Muharrem İnce yerine, Kemal Kılıçdaroğlu karşısında şansını deneyecek isim ise CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı...

CHP'nin yerel seçimde aday belirleme süreci oldukça sancılı geçti. Adayların belirlendiği toplantılar genel merkezde sert tartışmaların yaşanmasına neden oldu.

Parti Meclisi toplantısında “güven” tartışması yaşandı, bazı partililerce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yetkileri sorgulandı.

"Bu bir güven krizidir"

Hatta, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun elini masaya vurduğu ve CHP PM üyelerine "Bu bir güven krizidir" diyerek rest çektiği bile kulislere yansıdı.

Ancak bu tartışmaların arkasındaki gerilimin sebebini ilk kez SuperHaber yazarı Nuran Yıldız gözler önüne serdi.

CHP PM'de yaşanan tartışmaların buzdağının görünen kısmı olduğunun işaretlerini veren Yıldız, Ankara kulislerinden edindiği son bilgileri paylaştı.

Nuran Yıldız şu ifadeleri kullandı;

"Ekrem İmamoğlu kampanyası, İstanbul kampanyasından daha çok, Kılıçdaroğlu sonrasına hazırlık gibi duruyor.

Örgütten sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı’nın da Kemal Beyin yerine hazırlandığını öğrenince, katıla katıla gülüşümü de cehaletime verirsiniz artık.

Ortada sorumlu olunacak bir örgüt bırakmadıklarına göre, Salıcı da boşta sayılır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan neden “CHP, 31 Mart seçimlerinde tarih olacak” diyor ki?

Ölmeyen ama sürünen şimdiki CHP, daha çok işine yarar halbuki.

'Bir partiyi yönetemeyenler ülkeyi nasıl yönetecek?' sorusu sadece benim aklıma mı düşüyor?

Belediye başkan adaylarının yarısını başka partiden, birini başka partinin genel başkanından, bazısını gazeteciden aday gösterdiler.

Sonra da teşkilattan seçim çalışması bekliyorlar.

Tam psikiyatrlık bir durum, cahil akıl söyletiyor işte.

Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, Kemal Beye, "Ön seçim yapmıyorsunuz, eğilim yoklaması da yapmıyorsunuz. Ankara’dan uçaktan bakar gibi bakıp karar veriyorsunuz" demiş.

Uçak değil de, hızla ülkemize çakılacak bir meteordur o."