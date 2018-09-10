Kılıçdaroğlu'nun yerel seçim planı: Rozetsiz adaylar!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2019 yılının mart ayında yapılması öngörülen yerel seçimler için kolları sıvadı.

BİR HEZİMET DAHA MI?

Çalışmalarına hız veren 9 seçimin kaybedeni Kılıçdaroğlu, 10. kez kaybetmemek için yeni taktikler geliştirmeye çalışıyor.

ROZETSİZ ADAYLAR

Önümüzdeki yerel seçimler için CHP liderinin aklında "rozetsiz belediye başkanı adayı" planı var.

Belediye başkanlığı için CHP'den aday olacak isimlerin rozetleri sökülecek.

Böylelikle rozetsiz adaylar, kendi bulundukları illerde tabana göre hareket ederek oy toplayacak.

İNCE'NİN DE ROZETLERİ SÖKÜLMÜŞTÜ

CHP lideri, Muharrem İnce'yi Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdiğinde de rozetlerini sökerek "Halkın Cumhurbaşkanı adayı" vurgusu yapmıştı.

HEDEFTE BÜYÜKŞEHİRLER VAR

Hem mevcut belediyelerini korumak hem de yeni büyükşehirler kazanmak isteyen CHP'de şimdiden çok sayıda aday adayı çalışma yürütüyor.

Hedefine öncelikli olarak Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerini koyan CHP'de, bu iki il için çok sayıda aday adayı konuşuluyor.