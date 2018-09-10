Kılıçdaroğlu'nun yerel seçim planı: Rozetsiz adaylar!
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı seçimi öncesi Muharrem İnce'nin rozetini söktüğü gibi yerel seçimlerde CHP'li belediye başkanı adaylarının da rozetlerini sökmeyi planlıyor. CHP lideri böylece adayların kendi bulundukları bölgede kendi tabanına göre hareket etmesini sağlamayı planlıyor.10 Eylül 2018 Pazartesi 14:19
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2019 yılının mart ayında yapılması öngörülen yerel seçimler için kolları sıvadı.
BİR HEZİMET DAHA MI?
Çalışmalarına hız veren 9 seçimin kaybedeni Kılıçdaroğlu, 10. kez kaybetmemek için yeni taktikler geliştirmeye çalışıyor.
ROZETSİZ ADAYLAR
Önümüzdeki yerel seçimler için CHP liderinin aklında "rozetsiz belediye başkanı adayı" planı var.
Belediye başkanlığı için CHP'den aday olacak isimlerin rozetleri sökülecek.
Böylelikle rozetsiz adaylar, kendi bulundukları illerde tabana göre hareket ederek oy toplayacak.
İNCE'NİN DE ROZETLERİ SÖKÜLMÜŞTÜ
CHP lideri, Muharrem İnce'yi Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdiğinde de rozetlerini sökerek "Halkın Cumhurbaşkanı adayı" vurgusu yapmıştı.
HEDEFTE BÜYÜKŞEHİRLER VAR
Hem mevcut belediyelerini korumak hem de yeni büyükşehirler kazanmak isteyen CHP'de şimdiden çok sayıda aday adayı çalışma yürütüyor.
Hedefine öncelikli olarak Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerini koyan CHP'de, bu iki il için çok sayıda aday adayı konuşuluyor.
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