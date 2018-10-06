Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamayı ABD yapamadı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu zıvanadan çıktı. Kılıçdaroğlu, Türkiye'ye karşı başlatılan ekonomik saldırıyı bir kenara bırakıp, hükümetin yabancı yatırımcı çekme uğraşlarına sardı. Türkiye'nin uluslararası yatırımlara açılmasını hazmedemeyen Kılıçdaroğlu, ABD'nin bile yapamadığı açıklamalarla, cehalet ve ihanet arasındaki çizgiden çıkamadı.

Sürekli "dileniyorlar" diyor

Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisi hakkındaki eleştirilerini yorumlayan Kılıçdaroğlu, yine skandal açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, Erdoğan hakkında, şu akılalmaz sözleri sarf etti:

“Düşünmediği için de kendisi ile çelişiyor. Ben söyleyeyim, Türkiye’de bir kriz var. Vatandaşın mutfağında yangın var, sen diyorsun kriz yok. Tabii Saray’da kriz yok, ama vatandaşın mutfağı yanıyor. Hani kriz yok diyor ya, sonrasında ’Her kriz kendisi ile fırsatlar getiriyor’ diyor. ’Yurt dışına gidip yatırımcıyı çekiyoruz’ diyor. Hangi yatırımcı gelecek? Yatırımcının gelmesi için can ve mal güvenliğinin oluşması gerekiyor. Peki niye gidiyorlar? Borç para dilenmek için. Çünkü doların ateşini düşürmeye çalışıyorlar.”