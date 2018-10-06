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Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamayı ABD yapamadı!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, cehalet veya ihanetten kaynaklanan akıl almaz açıklamalarına devam ediyor. Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin yıllardır yaptığı "yabancı yatırımcı çekme" uğraşısını, son zamanlarda yaşanan ekonomik dalgalanmaya yorarak, ısrarla "Para dileniyorlar" açıklamasına devam ediyor.

06 Ekim 2018 Cumartesi 16:32
Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamayı ABD yapamadı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu zıvanadan çıktı. Kılıçdaroğlu, Türkiye'ye karşı başlatılan ekonomik saldırıyı bir kenara bırakıp, hükümetin yabancı yatırımcı çekme uğraşlarına sardı. Türkiye'nin uluslararası yatırımlara açılmasını hazmedemeyen Kılıçdaroğlu, ABD'nin bile yapamadığı açıklamalarla, cehalet ve ihanet arasındaki çizgiden çıkamadı. 

Sürekli "dileniyorlar" diyor

Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisi hakkındaki eleştirilerini yorumlayan Kılıçdaroğlu, yine skandal açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, Erdoğan hakkında, şu akılalmaz sözleri sarf etti:

Düşünmediği için de kendisi ile çelişiyor. Ben söyleyeyim, Türkiye’de bir kriz var. Vatandaşın mutfağında yangın var, sen diyorsun kriz yok. Tabii Saray’da kriz yok, ama vatandaşın mutfağı yanıyor. Hani kriz yok diyor ya, sonrasında ’Her kriz kendisi ile fırsatlar getiriyor’ diyor. ’Yurt dışına gidip yatırımcıyı çekiyoruz’ diyor. Hangi yatırımcı gelecek? Yatırımcının gelmesi için can ve mal güvenliğinin oluşması gerekiyor. Peki niye gidiyorlar? Borç para dilenmek için. Çünkü doların ateşini düşürmeye çalışıyorlar.

Haber Tarihi: 06 Ekim 2018 Cumartesi 16:32
  1. Kemal Kılıçdaroğlu
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. skandal açıklama

YORUM YAZ

  • cihadcihad47 dk önce
    madem para dileniyolar sende bi adım at iş bankasının hisselerini hazineye devret olay bitsin değilmi ke mal ula şu hayatta geçim gibi bi derdiniz oldumu yiyip içip otluyonuz iyisiniz bakalım
  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş52 dk önce
    amundaroğlu sen iyimisin psikolojik sorunun yoktur inşallah. varsa bakırköyde odan hemen hazır bekliyoruz gel ilaçların burada
  • MUSTAFA AÇARMUSTAFA AÇAR54 dk önce
    k oğlu,TÜRKİYE DÜŞMANLARININ, bu Vatanın ve Milletin bağrına sapladığı bir hançerdir
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