Kılıçdaroğlu'nun seçim karnesi: Sıfır sıfır sıfır!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında girdiği 9 seçimin 9'unda da hüsran yaşadı.
Dün ve bugün yaşanan gelişmelerin ardından Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere odaklandı.
Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olurken, yaklaşık 1 yıl önce kurulan 6'lı masada adayın kim olacağı merak ediliyordu.
Bugün gelinen süreçte masanın adayı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu olurken, bu kararı onaylamayan İyi Parti Lideri Meral Akşener masayı dağıttığını açıkladı.
KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN SEÇİM KARNESİ
Ancak masanın kuruluşundan bu yana adayın seçimlere 2,5 aydan az bir zaman diliminde açıklanması, masa liderleri tarafından adayın yıpratılmaması için olduğu verilen demeçlerde yer alıyordu.
Yıpratılmak istenilmeyen adayın Kemal Kılıçdaroğlu olduğunun açıklanması ise CHP liderinin Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında girdiği seçimlerde yaşadığı hüsranları hatırlattı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti karşısında girdiği 9 seçimden de yenilgiyle ayrıldı.
Bu seçimler şu şekilde:
-29 Mart 2009 yerel seçimler
-12 Eylül 2010 Anayasa referandumu
-12 Haziran 2011 genel seçimler
-30 Mart 2014 yerel seçimler
-10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimleri
-7 Haziran 2015 genel seçimler
-1 Kasım 2015 erken genel seçim
-16 Nisan 2017 Anayasa referandumu
-24 Haziran 2018 genel seçim