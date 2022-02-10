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Gündem Kılıçdaroğlu'nun şartlı "Zamlar çekilmezse fatura ödemeyeceğim" çıkışına AK Partili vekilden tepki: Hadi ödeme, ödersen namertsin
Gündem

Kılıçdaroğlu'nun şartlı "Zamlar çekilmezse fatura ödemeyeceğim" çıkışına AK Partili vekilden tepki: Hadi ödeme, ödersen namertsin

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a çağrıda bulunarak elektriğe yeni yılda yapılan zammı geri çekmesini istedi. Kılıçdaroğlu, zammın çekilmediği takdirde de faturalarını ödemeyeceğini açıkladı. Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışına çok kızan Çilez, "Hadi ödeme. Ödersen namertsin. Senin elektrik faturanı ben ödeyeceğim. Türk Halkı bu kadar sorumsuz bir siyasetçiyi hak etmiyor." diyerek tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-02-10 07:58:00 -
Kılıçdaroğlu'nun şartlı "Zamlar çekilmezse fatura ödemeyeceğim" çıkışına AK Partili vekilden tepki: Hadi ödeme, ödersen namertsin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a elektrik zammıyla ilgili çağrı yaparak, "Erdoğan 31 Aralık'ta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar ben bugünden itibaren gelen elektrik faturalarımı ödemeyeceğim" dedi. Bu sözler hükümet tarafından tepki çekerken bazı kesimler de bu çıkışa destek verdi.

"Çok adi ve hafif bir politika"

Tepki gösterenler arasında AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez de vardı. Çilez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hadi ödeme. Ödersen namertsin. Senin elektrik faturanı ben ödeyeceğim. Türk Halkı bu kadar sorumsuz bir siyasetçiyi hak etmiyor. İndirim yapılacağını mı haber aldı acaba? İndirim olursa 'Ben yaptırdım' demek için mi bu gereksiz işleri yapıyor? Çok adi ve hafif bir politika." ifadelerini kullandı.

 

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Yorumlar

OYUN HİÇ BİTMEZ HA

Varya hiçbirşey kalmadı memlekette bumu sorun yani. Çocuk bile yapamaz böyle adi bir politika LANET OLSUN SİZE. BU alnı secdesiz iyice sapıttı. Vay buna oy verenlere. KASETLE GELEN ZINDIK. Partiye mahvetti mezhepsel parti yaptı. ALLAH YARDIMCIMIZ OLSUN.
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LEVENT

vatanına en ahlaksız işi yapan aşağılık pkk sevici seviyesiz hatsiz ne sayarsan yakışıyor
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