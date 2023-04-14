Kılıçdaroğlu’nun oyları ne zaman düşüşe geçse hemen bu yapılıyor! Bu işin artık iyice suyu çıktı
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Millet İttifakı'nın adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için suikast girişimi iddiaları hakkında, "Kılıçdaroğlu’nun oyları ne zaman düşüşe geçse hemen suikast iddiası servise sokuluyor" dedi.
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Millet İttifakı'nın adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için suikast girişimi iddiaları hakkında, "Kılıçdaroğlu’nun oyları ne zaman düşüşe geçse hemen suikast iddiası servise sokuluyor" dedi.
Selvi, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'ın Kılıçdaroğlu’na suikast girişiminde bulunulabileceği uyarısı yaptığını, CHP'li Erdoğan Toprak'ın da "Duyumlar almadık diyemeyiz" dediğini hatırlattı.
Selvi, "Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayı oldu ama bir türlü beklenen çıkışı yapamıyor. Oyları yükselmiyor. Böyle olunca tekrar suikast iddialarını servise soktular. Elbette ki Kılıçdaroğlu’nun kılına zarar gelmesin. Her türlü önlem alınsın. Ama bu işin iyice suyu çıktı" ifadesini kullandı.
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