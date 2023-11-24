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Gündem Kılıçdaroğlu'nun ortakları hala çıkıp özeleştiri yapmayacaklar mı?
Gündem

Kılıçdaroğlu'nun ortakları hala çıkıp özeleştiri yapmayacaklar mı?

Yeniakit Publisher
2023-11-24 09:17:00 -
Kılıçdaroğlu'nun ortakları hala çıkıp özeleştiri yapmayacaklar mı?

CHP tarafından Zafer Partisi'ne İçişleri Bakanlığı da dahil olmak üzere 3 bakanlığın vaadedildiği protokole ilişkin ortaya çıkan ifşaatlar Altılı Masa’daki muhafazakarların özeleştiri yapıp yapmayacağı sorusunu gündeme getirdi.

Ümit Özdağ, 14 Mayıs'ta Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı protokolün tamamını paylaştı. Protokolde Zafer Partisi'ne İçişleri Bakanlığı da dahil olmak üzere 3 bakanlığın vaadedildiği görüldü.

 

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 2023 Genel Seçimi'nde Cumhurbaşkanı adayı olan ve ilk turda kazanamayan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ikinci tur öncesi yaptığı 'gizli protokol'ün belgelerini paylaştı.

Zafer Partisi'ne 3 bakanlık vaat etmiş

"Hükümetin Oluşturulması ve Görev Bölümü" başlıklı kısımda; İçişleri Bakanlığı ve iki bakanlığın daha Zafer Partisi'ne verilmesi, güvenlik, adalet ve ekonomi bürokrasisi öncelikli olmak üzere bazı bakan yardımcılıklarının Zafer Partisi'ne tahsis edilmesi konusunda anlaşıldığı görüldü.
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İnkar etmişti

CHP'nin devrik genel başkanı Kılıçdaroğlu önce böyle bir protokol olmadığını, daha sonra da 'iki kişinin namusuna teslim' diyerek maddeleri açıklamayacağını söylemişti.

Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu'yla yapılan gizli protokolü paylaştı
Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu'yla yapılan gizli protokolü paylaştı

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