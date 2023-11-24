Kılıçdaroğlu'nun ortakları hala çıkıp özeleştiri yapmayacaklar mı?

Ümit Özdağ, 14 Mayıs'ta Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı protokolün tamamını paylaştı. Protokolde Zafer Partisi'ne İçişleri Bakanlığı da dahil olmak üzere 3 bakanlığın vaadedildiği görüldü.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 2023 Genel Seçimi'nde Cumhurbaşkanı adayı olan ve ilk turda kazanamayan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ikinci tur öncesi yaptığı 'gizli protokol'ün belgelerini paylaştı.

Zafer Partisi'ne 3 bakanlık vaat etmiş

"Hükümetin Oluşturulması ve Görev Bölümü" başlıklı kısımda; İçişleri Bakanlığı ve iki bakanlığın daha Zafer Partisi'ne verilmesi, güvenlik, adalet ve ekonomi bürokrasisi öncelikli olmak üzere bazı bakan yardımcılıklarının Zafer Partisi'ne tahsis edilmesi konusunda anlaşıldığı görüldü.

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İnkar etmişti

CHP'nin devrik genel başkanı Kılıçdaroğlu önce böyle bir protokol olmadığını, daha sonra da 'iki kişinin namusuna teslim' diyerek maddeleri açıklamayacağını söylemişti.