Kılıçdaroğlu’nun o sözleri, Fatih Altaylı’yı bile çıldırttı

Geçmişte, "Biz NATO'nun bir parçası olarak NATO'nun öngördüğü şekilde çalışmak zorundayız. NATO'ya karşı çıkmanın bir anlamı yok. Doğru olan NATO'yla entegre bir sistem" ifadelerini kullanan, ancak şimdilerde sıkı bir NATO karşıtı kesilen Kemal Kılıçdaroğlu, Fatih Altaylı'nın bile tepkisini çekti. Bugüne kadar Bay Kemal'e toz kondurmamaya gayret eden Altaylı, son NATO çıkışı sebebiyle CHP Genel Başkanı'nı topa tuttu. İşte Altaylı'nın Habertürk'teki o yazısı:

"Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, gerçekten iyi bir insan olduğunuzu düşünüyorum.

Girdiğiniz ortama gerilim değil, olumlu bir hava taşıdığınıza da hep şahit oldum.

Millet İttifakı’nı ayakta tutmak için sarf ettiğiniz çabayı, egonuzu ayaklar altına almış olmanızı da saygı ile karşılıyorum.

İyisiniz, hoşsunuz.

Da…

Lütfen biraz da siyaset öğrenin artık.

Önceki gün kalkıp dediniz ki, “Türkiye’deki NATO üslerini kapatma konusunu TBMM’ye getirin destekleyelim.”

Kemal Bey, lütfen söyleyin, bu politika mı!

Yıllardan beri mevcut iktidara yöneltilen en önemli eleştiri ne?

Türkiye’yi Batı’dan koparmaya çalışmakla, bu Devlet’in Osmanlı’nın kuruluşundan bu yana Batı’ya dönük olan yüzünü Doğu’ya çevirmeye çalışmak, Batı değerlerinden koparmaya çalışmak değil mi!

Peki Kemal Bey bana söyler misiniz, bugün Türkiye’de Batı ile Batı değerleri ile ilgili elimizde kalan tek köprü NATO değil mi!

Türkiye’nin geleneksel tüm düşmanları, ister devlet olsun ister kişi, Türkiye’yi NATO dışına itmek için ellerinden geleni yapmıyor mu!

Bugün elimizde kalan tek Batı bağlantısı NATO olmasa Türkiye nasıl bir ülkeye dönüşür ve nasıl bir tehdit altında kalır farkında mısınız!

Bugün NATO şemsiyesi altında olmasak, Batı’nın gözünde Türkiye ABD işgali öncesi Irak’tan, müdahale öncesi Libya’dan ve hatta iç savaşı kışkırtılan Suriye’den farklı bir ülke mi olur sizce!

Bugün elimizdeki tek Batılı değer NATO üyeliğimizdir.

Türkiye'yi sadece Doğu'ya ve Kuzey'e değil Batı'ya karşı da koruyan yegane kalkanımızdır.

Gelecekte tekrar Batı kulübünün bir parçası olma çabası içine gireceksek, bu üyeliğin çok önemli bir fonksiyonu olacaktır.

Sayın Kılıçdaroğlu, Batı karşıtlığında öne geçmeye çalışmak size, partinize ve Türkiye’ye ne kazandıracak çok merak ediyorum.

Hem Türkiye’de, hem de dünyanın gözünde.

Siz böyle konuştukça tüm Batı Dünyası’nın “Erdoğan bağırıp çağırıyor ama en azından Batı’tan tam olarak kopmuyor” demesini mi istiyorsunuz.

Atatürk'ün muasır medeniyet hedefini falan bir tarafa bıraksak bile, reel siyasete dahi son derece aykırı bu durumu nasıl oluyor da politika diye önümüze koyabiliyorsunuz.

Gerçekten siyaseti bu kadar mı bilmiyorsunuz?

Yoksa bile bile mi yapıyorsunuz.

Hangisi Sayın Kılıçdaroğlu, hangisi!"