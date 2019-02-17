Kılıçdaroğlu'nun masasındaki anket güldürdü Her gün yeni istifaların yaşandığı İyi Parti ve CHP'nin oy oranının yüzde 40'ı bulduğu ve Kılıçdaroğlu'nun da bu durumdan memnun olduğu belirtildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart yerel seçimleri için anket yaptırdı. "İttifak oranı yüzde 40" HDP'nin aday çıkarmayarak destek olduğu, her gün yeni istifaların yaşandığı CHP ve İyi Parti ittifakı anket sonuçlarına göre yüzde 40'ı geçiyor. Yüzde 33 almışlardı 24 Haziran seçimlerinde Millet İttifakı yüzde 33.9 oy almıştı. CHP oyları ise yüzde 22.6'da kalmıştı. HDP oylarının yüzde 11.7 olduğu 24 Haziran seçimlerinde ağır bir yenilgi alan Millet İttifakı bu kez umutlu. Bay Kemal sevindi Ensonhaber'in haberine göre, Kılıçdaroğlu anket sonuçlarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.