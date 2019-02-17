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Kılıçdaroğlu'nun masasındaki anket güldürdü

Her gün yeni istifaların yaşandığı İyi Parti ve CHP'nin oy oranının yüzde 40'ı bulduğu ve Kılıçdaroğlu'nun da bu durumdan memnun olduğu belirtildi.

17 Şubat 2019 Pazar 12:41
Kılıçdaroğlu'nun masasındaki anket güldürdü

 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart yerel seçimleri için anket yaptırdı.

"İttifak oranı yüzde 40"

HDP'nin aday çıkarmayarak destek olduğu, her gün yeni istifaların yaşandığı CHP ve İyi Parti ittifakı anket sonuçlarına göre yüzde 40'ı geçiyor.

Yüzde 33 almışlardı

24 Haziran seçimlerinde Millet İttifakı yüzde 33.9 oy almıştı. CHP oyları ise yüzde 22.6'da kalmıştı. HDP oylarının yüzde 11.7 olduğu 24 Haziran seçimlerinde ağır bir yenilgi alan Millet İttifakı bu kez umutlu.

Bay Kemal sevindi

Ensonhaber'in haberine göre, Kılıçdaroğlu anket sonuçlarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 12:41
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YORUM YAZ

  • SelimSelim25 dk önce
    34+11.7 = 45.7 (CHP+İP+HDP) oyları eğer toplam oyu %40 ise demekki oylarda düşüş var. Bunun nesine sevinmiş?
  • göktuğ1299göktuğ129934 dk önce
    Hayal kuruyor, insan hayalsiz yaşayamaz ki ancak hayallerde de biraz gerçekçi olmak lazım gelir

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