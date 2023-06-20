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Gündem Kılıçdaroğlu'nun makamında ağırladığı Melek Çetinkaya FETÖ'cülerin eylemlerine katıldı
Gündem

Kılıçdaroğlu'nun makamında ağırladığı Melek Çetinkaya FETÖ'cülerin eylemlerine katıldı

Yeniakit Publisher
2023-06-20 18:03:00 - 2023-06-20 18:15:05

Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'nde ağırladığı 15 Temmuz darbe girişimi davasında hüküm giyen Taha Furkan Çetinkaya'nın annesi Melek Çetinkaya, FETÖ'cülerin Fransa'da gerçekleştirdiği eylemlere katıldı. Çetinkaya burada, Türkiye aleyhinde konuşma yaptı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin davalarda Sultanbeyli dosyası kapsamında yargılanan askeri öğrencilere verilen müebbet hapis cezasını bozmuş, kararın ardından darbe girişimine katılan 66 eski askeri öğrenci tahliye edilmişti.

Cezaevinden çıkan isimlerden biri de Taha Furkan Çetinkaya olmuştu. Çetinkaya, annesi Melek Çetinkaya ile birlikte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etmişti.

Kılıçdaroğlu’nun makamında ağırlayıp sarıldığı FETÖ’cü Hava Harp Okulu öğrencisi Taha Furkan Çetinkaya daha sonra yasadışı yollar kullanarak Yunanistan’a kaçtı. Annesi Melek Çetinkaya ise normal yollarla yurtdışına çıkış yaptı.

Fransa'daki FETÖ eyleminde ortaya çıktı

Melek Çetinkaya, Fransa'da FETÖ'cülerin gerçekleştirdiği eylemlerde ortaya çıktı. Strazburg'ta AİHM'in önünde örgüte destek için toplanıp eylem yapan gruba katılan Çetinkaya, yaptığı konuşmada Türkiye'yi karaladı.

"Fetullah Gülen'e terörist diyemem" demişti

Melek Çetinkaya, yaklaşık 4 yıl önce Habertürk televizyonunda konuk olduğu programda "Ben Fetullah Gülen'i tanımadığım için ben Fetullah Gülen teröristtir diyemiyorum. Benim komşularım oldu cemaatten. Ben tertemiz insanlar olduklarını düşünüyorum. Terörist olduklarını düşünmüyorum" demişti.
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