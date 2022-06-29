Kılıçdaroğlu'nun maaşına yüzde 83 zam!

Gazeteci Abdülkadir Selvi bugünkü "Cumhurbaşkanı zam almayacak, sıra Kılıçdaroğlu’nda" başlıklı yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan istemediği halde Erdoğan'ı maaşını artırmakla suçlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun maaşına yapılacak zammın yüzde 83'ü bulduğunu yazdı.

İşte o yazı;

Meclis’e sunulan ek bütçede Cumhurbaşkanı ödeneği yüzde 20.2 oranında artırılıyordu. CHP bunun üzerine millet geçim sıkıntısı altında inim inim inlerken, Erdoğan maaşına zam yapıyor diye algı operasyonuna girişti. Erdoğan’ın maaşını 100 bin 750 TL’den 141 bin 453 liraya çıkaracağını gündeme getirdiler.

Eski cumhurbaşkanlarının, emekli milletvekillerinin, eski başbakanların, eski Meclis başkanlarının maaşları cumhurbaşkanının maaşına endeksli. Erdoğan bu yılın başında maaşına zam istemeyince maaşı cumhurbaşkanına bağlı olanların emekli maaşları da artmadı.

Emekli milletvekilleri iktidar ve muhalefet partileri ile görüşerek maaşlarının düzenlenmesini talep ettiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan istemeyerek de olsa ek bütçede artış yapılmasına onay verdi.

Ama vay sen misin bunu yapan... CHP yöneticileri başta olmak üzere muhalif medya hemen harekete geçti. Akşener ve Kılıçdaroğlu Meclis kürsüsünden, Erdoğan’ı maaşına artış yapmakla suçladılar.

DÜZENLEME YANLIŞ

Emekli milletvekili maaşının, eski cumhurbaşkanlarının, eski başbakanların, eski Meclis başkanlarının emekli maaşlarındaki artışın cumhurbaşkanının maaşına endekslenmesi yanlış bir düzenleme. Çünkü her defasında, her gündeme geldiğinde Cumhurbaşkanlığı yıpratılıyor.

MAAŞ İÇİN CUMHURBAŞKANLIĞI YAPILMAZ

Değil Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti’nin hiçbir cumhurbaşkanının maaş için cumhurbaşkanlığı yapacağına inanmıyorum. Hiçbir cumhurbaşkanının aman maaşım şu kadar artsın diye bir çaba içinde olduğunu düşünmüyorum. Türkiye Cumhuriyeti gibi bir ülkenin cumhurbaşkanı olmanın onuru onlara yeter. Maaş için cumhurbaşkanlığı yapılmaz.

KILIÇDAROĞLU’NUN MAAŞI

Erdoğan’ın maaşını gündeme getiren Kılıçdaroğlu ise hem emekli milletvekili maaşı hem mevcut milletvekili maaşını alarak çifte maaşa imza atıyor. Erdoğan bu yıl sıfır zam aldı ama Kılıçdaroğlu’nun maaşına yapılacak zam yüzde 83’ü buluyor.

Çok samimi olarak ifade edeyim. CHP Genel Başkanlığı da maaş için yapılmaz. Onurlu bir görevdir. Ama Türkiye Cumhuriyeti’nin cumhurbaşkanı maaş artışının peşinde koşmaz.

ERDOĞAN’IN ÇAĞRISI

Bu tartışmalar gündeme gelince Cumhurbaşkanı Erdoğan maaş artışından vazgeçer mi diye sormuştum. Erdoğan kabine toplantısından sonra beklediğim çağrıyı yaptı.

“Ek bütçe görüşmelerinde muhalefet işi öylesine zıvanadan çıkardı ki bu mihneti daha fazla taşımamız mümkün değildir. Buradan TBMM’ye bir çağrıda bulunmak istiyorum. Ek bütçenin Genel Kurul’daki görüşmelerinde cumhurbaşkanı ödeneğiyle ilgili maddenin kanun metninden çıkarılmasını talep ediyorum” dedi.

Erdoğan, emekli milletvekillerinin mağduriyet yaşamaması için de Meclis’te bir düzenleme yapılmasını önerdi.

Bu duruşun Kılıçdaroğlu’na ders olması lazım. Erdoğan öyle üç kuruşluk artış peşinde koşacak bir cumhurbaşkanı değildir. Tekrar ifade edeyim. Türkiye Cumhuriyeti’nin hiçbir cumhurbaşkanı buna tenezzül etmez. Demirel eder miydi? Özal eder miydi? Abdullah Gül eder miydi? Ahmet Necdet Sezer eder miydi?

ÖNERGE

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısı üzerine AK Parti grubu harekete geçti. Önerge ile emekli milletvekili maaşlarının cumhurbaşkanının maaşına endekslemesi düzenlemesine son veriliyor. Böylece Cumhurbaşkanlığı makamını yıpratan bir düzenleme kaldırılıyor.

Emekli milletvekillerinin maaş artışı da artık memur maaşı katsayısına bağlı olacak.

SIRA KILIÇDAROĞLU’NDA

Şimdi sıra Erdoğan maaşına zam yapıyor diye yeri göğü yırtan Kılıçdaroğlu’nda. Erdoğan maaş zammından feragat etti, Kemal Bey sıra sizde. Siz de çifte maaşınıza yapılacak zamdan feragat edecek misiniz?