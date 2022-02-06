Kılıçdaroğlu’nun LGBT vaadini yorumladı! “TSK’ya saldırı ilanı”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2023 seçimleri için şimdiden çalışmalara başladı. Kılıçdaroğlu boş bulduğu tüm panolara vaatlerini asarken, LGBTİ sapkınlığına verdiği sözler de dikkatlerden kaçmadı.

Reklam panolarından birinde Kılıçdaroğlu’nun, “Etnik köken, inanç, engellilik, cinsel yönelim yasayla dezavantaj olmaktan çıkarılacak.” sözü vermesi dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu’nun söz konusu vaadinin masum bir vaat olmadığı, alt metininin göründüğünden çok daha ciddi olduğu ifade edildi.

Sosyal medyada Abese İrca isimli kullanıcı, Kılıçdaroğlu’nun vaadi hakkında şunları yazdı:

Pek çoğunuz Kemal Kılıçdaroğlu'nun hazırlattığı bu afişi görmüşsünüzdür. Birlikte " cinsel yönelim yasayla dezavantaj olmaktan çıkarılacak" sözünün hukuki olarak ne anlama geldiğini, Kılıçdaroğlu'nun Lgbti'ye ne vaat ettiğini inceleyelim.

Bu aslında özellikle batılı ülkelerde uzun zamandan beri tartışılan bir konu. Kişinin bir takım özelliklerinin ona diğer kişilerin sahip olduğu haklar konusunda dezavantaj olmasının giderilmesi üzerinden yapılan bir tartışma.

Mesela Abd'de siyahilerin otobüsün arka tarafında oturmak zorunda olması gibi konular bu başlıkla tartışıldı ve bu dezavantaj, çıkarılan yeni yasalarla giderildi. Böyle bakınca haklı ve masum bir tartışma olarak görülebilir. Kılıçdaroğlu da zaten bunu amaçlıyor.

Ancak meselenin bir de başka boyutu var. Cinsel yönelim üzerinden ortaya çıkan sorunlar da batıda yine dezavantajlar üzerinden tartışılıyor. Kemal Kılıçdaroğlu bu kelimeyi özellikle seçmiş. Peki Batıda tartışılan ve Lgbti'ye verilen yasal haklar neler? İşte burası önemli.

Lgbti'nin dezavantajlar olarak ilan ettiği bir liste var. Buna göre:

1- Evlilik hakkı. Cinsel yönelimleri yüzünden diğer Türk vatandaşlarına verilen evlenme hakkına sahip olmadıklarını ve bunun bir dezavantaj oluşturduğunu iddia ediyorlar. Kılıçdaroğlu evlenme hakkı vaat ediyor.

2- Batılı ülkelerin aksine Türkiye eşcinsel çiftlere evlatlık edinme vermiyor. Lgbti bunun bir dezavantaj olduğunu savunuyor. Kemal Kılıçdaroğlu Lgbti'ye evlatlık edinebilme sözü veriyor.

3- Batılı ülkelerin ordularında eşcinsellik serbest, ülkemizde ise eşcinseller Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev alamıyor. Eşcinsellerin taleplerinden birisi de bu. Tsk'da subay olamamalarının bir dezavantaj olduğunu savunuyorlar. Kılıçdaroğlu işte bunu kastediyor.

4- Eşcinsel yakınlaşmanın ahlaka mugayir kabul edilmesinin yasa ile ortadan kaldırılmasını istiyorlar. Yani bir kafede ailenizle otururken yan masada iki erkek öpüşmeye başlarsa ve siz tepki gösterirseniz siz suçlu olacaksınız.

Bunlar size abartı geliyor olabilir ama yakın zamanda Avrupa ülkelerinde bu maddeler tam olarak "cinsel yönelimin dezavantajları" kavramı üzerinden tartışıldı ve yukarıda bahsettiğim maddeler lgbti'ye yasal hak olarak verildi. İşte Kılıçdaroğlu bunun ilanını vermiş.

Yani mesele Lgbti'nin masum talepleri değil, Türk aile yapısına ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı hazırlanan ciddi bir saldırının ilanı. Bu yasalar 10 sene önce Avrupa için de marjinaldi ve büyük tepki almıştı ama bugün hepsi bu yasaları çıkardı. İşte bizi buna hazırlıyorlar.