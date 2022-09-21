Kılıçdaroğlu’nun köstebekleri tespit edildi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dar gelirli başta olmak üzere toplumun her kesimine yönelik attığı ve önümüzdeki süreçle ilgili planlamalarının kamuoyuna duyurulmasından önce CHP tarafından sahiplenilmesi, kamuda köstebek bürokratla tartışmalarının fitilini ateşlendirdi. KYK borçlarının faizlerinin silinmesi, icralık borçların tahsilinden vazgeçilmesi, araç alımında ÖTV indirim yapılması planı ve gençlerin bilgisayar ve cep telefonu alımında vergi indirimi gibi yeni projeler, hükümetten önce CHP tarafından açıklanarak sahiplenildi. Kılıçdaroğlu tarafından gündeme getirilen diğer bazı projeleri de hükümet kamuoyuna paylaşmadan duyurdu.

Köstebekler yakalandı

Her bakanlık kendi çalışmasını büyük bir gizlilik içinde yürütmesine rağmen söz konusu sızıntının önüne geçemedi. Bunun üzerine bakanlıklar bünyesinde bilgilerin kim tarafından aktarıldığına ilişkin araştırma yaptı ve köstebekler tespit edildi. Köstebeklerin ‘kızak kadrolar’ olarak bilinen ve havuzda bekleyen bazı eski bürokratlar olduğu belirtildi.

Ceza verilmiyor

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun iddia ettiği gibi ‘Halen aktif görevde bulunan’ bürokratlardan bir sızıntı olduğu tespit edilemedi. Bilgi sızdırdığı tespit edilen eski bürokratlardan bazılarının ‘Müşavir’ kadrolarında görev yaptıklarını, bir aktif görevleri bulunmadığı öğrenildi. Bu kişilerle ilgili herhangi bir yasal işlem yapılamıyor. Bilgi sızdırılan bakanlıklardaki kaynaklar “Kanun gereği devlet sırrı niteliğinde olmayan bilgi sızdırılmadıkça bir işlem yapılamaz. Çakılı kadroda görev yapıyorlar. İşten atamazsın, ceza veremezsin” dedi. Bakanlıklardaki aktif bürokratlar ise bundan sonraki çalışmalarla ilgili olarak bilgi sızmaması için, ‘Dikkatli olmaları’ konusunda uyarıldı. Çalışmaların daha dar bir kadro ile ve titiz bir şekilde yürütülmesi istendi.

Bekir Bozdağ tepki göstermişti

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Köstebeklerim var. Hükümetin içinde bürokratlar bize bilgi aktarıyorlar’ sözlerine tepki göstermişti. Bozdağ şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kapkaç siyaseti yapıyor"

Hükümetin alın teriyle ürettiği projeleri, ürettiği eserleri, aldığı kararları kimi bürokrasi içerisindeki ahlak yoksunu kişiler alıp bunu hırsızlık malı olarak çalıyorlar Sayın Kılıçdaroğlu’na götürüyorlar. O da hırsızlık ürününü satın alıyor oradan siyasi kazanç hesabıyla bunu Türkiye’ye servis ediyor. Siyaseten bile olsa hırsızlık malını satmak, siyasi kazanç elde etmek ahlaki mi? Bunun adı kapkaç siyasetidir. Sayın Kılıçdaroğlu Türkiye’ye kapkaç siyaseti anlayışını da böylelikle kazandırmış oldu. Bürokrasi içerisindeki taraftarları oradan projeyi kapıp kaçırıyorlar, bu da kapıp kaçırılan projeleri öz malı gibiymiş gibi satıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi