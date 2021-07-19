  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Facebook'tan şaşırtan 'Instagram' kararı!
Bin 456 düzensiz göçmen yakalandı
Türkiye'den komşuya askeri destek
KKTC'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi seli
Siyaset Kılıçdaroğlu’nun kılavuzu bulundu! CHP’li isimden HDP ile birleşelim önerisi
Siyaset

Kılıçdaroğlu’nun kılavuzu bulundu! CHP’li isimden HDP ile birleşelim önerisi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın'ın 2014 yılında katıldığı bir televizyon programındaki sözleri, Kemal Kılıçdaroğlu'nun, CHP-HDP ittifakında, kimi kılavuz edindiğini ortaya çıkardı.

Yeniakit Publisher
2021-07-19 18:37:00 - 2021-07-19 19:06:03

 Yeniakit.com.tr 

Cumhuriyet Halk Partisi Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın'ın 2014 yılında katıldığı bir televizyon programındaki sözleri, CHP-HDP ittifakının perde arkasını ortaya çıkardı.

'CHP'nin içinde bulunduğu durum sürdürülebilir değil'

CHP'li Taşkın, katıldığı yayında dönemin siyasi gündemini değerlendirirken, partisi CHP'yi, "CHP hakikaten kendini yenilemiyor. Özellikle Baykal döneminde son derece statükolu bir yapısı vardı. Toplumun bir şekilde CHP'ye kendi içinde bir dönüşüm yapması anlamında katkı sunması lazım. CHP'nin içinde bulunduğu durum sürdürülebilir değil." diyerek eleştirmişti.

HDP ile ittifakı gündeme getirmişti

Yüksel Taşkın, konuşmasının devamında CHP-HDP ittifakını gündeme getirmişti: "CHP, önümüzdeki süreçte kendisini farklı bileşenlere açamazsa zaten ciddi bir şekilde zayıflayacak. Ama açabilirse o zaman mesela HDP tarzı yapılarla yan yana gelebileceği bir ortam oluşacak."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay