Kılıçdaroğlu’nun kılavuzu bulundu! CHP’li isimden HDP ile birleşelim önerisi

Yeniakit.com.tr

Cumhuriyet Halk Partisi Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın'ın 2014 yılında katıldığı bir televizyon programındaki sözleri, CHP-HDP ittifakının perde arkasını ortaya çıkardı.

'CHP'nin içinde bulunduğu durum sürdürülebilir değil'

CHP'li Taşkın, katıldığı yayında dönemin siyasi gündemini değerlendirirken, partisi CHP'yi, "CHP hakikaten kendini yenilemiyor. Özellikle Baykal döneminde son derece statükolu bir yapısı vardı. Toplumun bir şekilde CHP'ye kendi içinde bir dönüşüm yapması anlamında katkı sunması lazım. CHP'nin içinde bulunduğu durum sürdürülebilir değil." diyerek eleştirmişti.

HDP ile ittifakı gündeme getirmişti

Yüksel Taşkın, konuşmasının devamında CHP-HDP ittifakını gündeme getirmişti: "CHP, önümüzdeki süreçte kendisini farklı bileşenlere açamazsa zaten ciddi bir şekilde zayıflayacak. Ama açabilirse o zaman mesela HDP tarzı yapılarla yan yana gelebileceği bir ortam oluşacak."