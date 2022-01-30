Kılıçdaroğlu'nun keyifle dinlediği genç iktidarı hedef aldı! Enes Kara üzerinden kara propagandaya devam ediyorlar

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CHP'nin Esenler İlçe Başkanlığı'ndaki üye katılım töreninde konuşan bir genç, Enes Kara'nın ölümü üzerinden siyaset yapmayı sürdürdü. Kılıçdaroğlu'nun keyifle dinlediği genç, haksız ithamlarla AK Parti iktidarını hedef aldı.

AK Parti iktidarını ötekileştirici olmakla suçlayan genç CHP'li, eşcinsel sapkınların savunuculuğuna soyundu. Kürsüdeki genç, bazı sendikalara bağlı doktorların "grev" kararı alıp iş bırakmasıyla artış gösteren hastanelerdeki şiddet olaylarını da AK Parti iktidarına yıktı. Lafı evirip, çevirip Enes Kara'ya getiren genç, yaşanan bir acı üzerinden siyasete devam etti:

Gerçekten artık ülkede hayal kurmak bile hayal oldu. Bu zihniyet o kadar kindar, o kadar öfkeli ve o kadar ayreıştımacı ki bu zihniyet yüzünden artık sayıları günden güne artan hekime şiddet olaylarını görüyoruz. LGBT'lilere karşı ayrımcılık ve şiddeti görüyoruz.

Gençlerin problemlerinin intihar mektuplarından değil de böyle ortamlarda özgürce ifade edebildiği bir Türkiye görmek dileği ile.