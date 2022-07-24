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Gündem Kılıçdaroğlu'nun kardeşinden salvolar! Yerin dibine soktu
Gündem

Kılıçdaroğlu'nun kardeşinden salvolar! Yerin dibine soktu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu ağabeyine fena patladı.

Yeniakit Publisher
2022-07-24 20:53:00 -
Kılıçdaroğlu'nun kardeşinden salvolar! Yerin dibine soktu

Celal Kılıçdaroğlu bir takipçisine verdiği cevapta akli dengesinin yerinde olduğunu ve bu yüzden Cumuhurbaşkaı Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklediğini söyledi. Ayrıca ağabeyi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun SSK'yı batırdığını belirterek gözünü şimdi de ülkeye diktiğini söyledi.

Celal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Abimde öyle zannetti çocuklarım üzerinden bana vasi davası açtırtdı beni nörolojiye sevk ettirdi 3 saat tettik yaptılar herkesten sağlam çıktım vasi davasını ben kazandım . Akli dengem gayet yerinde onun için reis Tayyip beye destek oluyorum cancağzım . Gözlerinden öperim"

"Kemal abimin SSK başarısı . Kökten batırdı . CHP'ye gitti şimdi yurda gözü dikti . Ben doğruları yazınca bana tirrol diyorlar . Hoşşşt"

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