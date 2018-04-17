Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kılıçdaroğlu'nun iddiasına Bakanlıktan cevap geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin grup toplantısında bulunduğu bir iddia üzerine Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

17 Nisan 2018 Salı 22:58
Kılıçdaroğlu'nun iddiasına Bakanlıktan cevap geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında elinde fotoğrafını gösterdiği hastanın prim borcu nedeniyle bakılmadığı iddiasıyla ilgili Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü açıklama yaparak, iddianın asılsız olduğunu belirtti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün partisinin grup toplantısında yatalak hasta Cemal Derbeder'e 3 bin TL sigorta prim borcu olduğu için Sakarya'da hastanelerin bakmadığını iddia etti.

Konuyla ilgili Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü, hastanın 2015'ten bu yana takip altında tutularak kesintisiz sağlık hizmeti aldığını açıkladı. Hasta işçi Cemal Derbeder'e evde sağlık hizmeti kapsamında 118 kez tıbbi işlem yapıldığı belirtilen açıklama şöyle:

"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Partisinin grup toplantısında Sakarya’da, 32 yaşındaki yatalak bir hastanın, 3 bin TL Bağ-Kur prim borcu olduğu için sağlık hizmeti alamadığını ve ölüme terk edildiğini iddia etmiştir.

İddialar üzerine yapılan incelemede, hastanın 2015 Aralık ayından itibaren Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri tarafından takip altında olduğu ve kesintisiz sağlık hizmeti aldığı tespit edilmiştir. Sistem incelendiğinde, hastamıza, evde sağlık hizmetleri kapsamına alındığı tarihten itibaren 118 kez tıbbi destek işlemi yapıldığı görülmektedir.

İddia edildiği gibi hastanın Bağ-Kur prim borcundan dolayı sağlık hizmeti alamadığı bilgisi gerçeği yansıtmamaktadır.

Hastanın evde sağlık ekibi tarafından ev ziyaretleri devam etmektedir; yara polikliniğinde takip ve tedavisi
yapılmaktadır.

Ayrıca hastamız evde fizik tedavi hizmeti de almıştır."

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 22:58
  1. Sakarya
  2. Kemal Kılıçdaroğlu

YORUM YAZ

  • KartalKartal5 sa önce
    Peki bu yalanın bir yaptırımı cezası yokmu. Her yalanı alenen söyleyebilmelimi. Kurumun itibarını yerle yeksan etmiş olmuyormu
  • Zekeriya VurhanZekeriya Vurhan7 sa önce
    Bakilmasa bile normal
  • MuratMurat13 sa önce
    Kendi zihniyetinle karistirmissin onun bunun piyonu kemal.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Bulgarların 3. Havalimanı sevinci!
  1. Bulgarların 3. Havalimanı sevinci!
  2. Milli baz istasyonu göreve hazır
  3. Bahçeli kurmaylarıyla bir araya geldi
  4. Antalya'da motosikletli gaspçı, genç..
  5. Orduya genç asker çekmek için eve..
  6. Almanya'da cansız manken korkuya neden..
  7. Gençler kavga etti kadınlar ayırdı!
  8. FETÖ'den tutuklanan kişisayısı..
  9. Saadet’e ‘Kemalist’ kanca!
  10. Trump doğruladı! Kim Jong-un ile...
  11. İran'da yabancı mesajlaşma..
  12. DAEŞ'in sözde yöneticisi öldürüldü!
  13. Yıldız futbolcu Fener'e dönüyor!
  14. Devler devletlere karşı birleşti
  15. Donald Trump: Pompeo ile Kim Jong-un..
  16. Popüler kültür: Modern toplumun yeni..
  17. Kritik zirve sona erdi!
  18. Külliye'de erken seçim görüşülürken..
  19. Çocuklar kahve içmeli mi?
  20. Bakan Soylu'dan açıklama:10 bin polis..
‘Erdoğan destekliyorsa hata yapmışızdır’
‘Erdoğan destekliyorsa hata yapmışızdır’
Macron'dan tarihi Türkiye itirafı: İstemiyorum
Macron'dan tarihi Türkiye itirafı: İstemiyorum
Erdoğan'dan 'Turgut Özal Üniversitesi' sürprizi: Adını anmak istediğim şahsın...
Erdoğan'dan 'Turgut Özal Üniversitesi' sürprizi: Adını anmak istediğim şahsın...
Mahkemeden skandal karar! "Ensest suç değil" dedi, resmen sapıklık meşrulaştırıldı
Mahkemeden skandal karar! "Ensest suç değil" dedi, resmen sapıklık meşrulaştırıldı
Erken seçim öncesi son anket sonuçları! İttifağın oranı...
Erken seçim öncesi son anket sonuçları! İttifağın oranı...

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
İşte Bahçeli'nin erken seçim istemesinin nedeni
İşte Bahçeli'nin erken seçim istemesinin nedeni
Erdoğan'dan Bahçeli'nin erken seçim teklifine cevap!
Erdoğan'dan Bahçeli'nin erken seçim teklifine cevap!