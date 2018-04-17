Kılıçdaroğlu'nun iddiasına Bakanlıktan cevap geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında elinde fotoğrafını gösterdiği hastanın prim borcu nedeniyle bakılmadığı iddiasıyla ilgili Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü açıklama yaparak, iddianın asılsız olduğunu belirtti.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün partisinin grup toplantısında yatalak hasta Cemal Derbeder'e 3 bin TL sigorta prim borcu olduğu için Sakarya'da hastanelerin bakmadığını iddia etti.

Konuyla ilgili Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü, hastanın 2015'ten bu yana takip altında tutularak kesintisiz sağlık hizmeti aldığını açıkladı. Hasta işçi Cemal Derbeder'e evde sağlık hizmeti kapsamında 118 kez tıbbi işlem yapıldığı belirtilen açıklama şöyle:

"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Partisinin grup toplantısında Sakarya’da, 32 yaşındaki yatalak bir hastanın, 3 bin TL Bağ-Kur prim borcu olduğu için sağlık hizmeti alamadığını ve ölüme terk edildiğini iddia etmiştir.

İddialar üzerine yapılan incelemede, hastanın 2015 Aralık ayından itibaren Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri tarafından takip altında olduğu ve kesintisiz sağlık hizmeti aldığı tespit edilmiştir. Sistem incelendiğinde, hastamıza, evde sağlık hizmetleri kapsamına alındığı tarihten itibaren 118 kez tıbbi destek işlemi yapıldığı görülmektedir.

İddia edildiği gibi hastanın Bağ-Kur prim borcundan dolayı sağlık hizmeti alamadığı bilgisi gerçeği yansıtmamaktadır.

Hastanın evde sağlık ekibi tarafından ev ziyaretleri devam etmektedir; yara polikliniğinde takip ve tedavisi

yapılmaktadır.

Ayrıca hastamız evde fizik tedavi hizmeti de almıştır."