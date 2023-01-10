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Medya Kılıçdaroğlu'nun "iç sesi" olay oldu! Meğer İmamoğlu için bunu diyormuş
Medya

Kılıçdaroğlu'nun "iç sesi" olay oldu! Meğer İmamoğlu için bunu diyormuş

Mehmet Şeker, geçtiğimiz gün "Ekrem İmamoğlu’nu kimseye kaptırmayız” diye kükreyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun aslında içinden ne geçirdiğini köşesine taşıdı.

Yeniakit Publisher
2023-01-10 12:30:00 -
Kılıçdaroğlu'nun "iç sesi" olay oldu! Meğer İmamoğlu için bunu diyormuş

Mehmet Şeker, geçtiğimiz gün "Ekrem İmamoğlu’nu kimseye kaptırmayız” diye kükreyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun aslında içinden ne geçirdiğini köşesine taşıdı. Bay Kemal'in içten içe "Ah keşke… Biri gelse… Şöyle kartal gibi bir kapsa… Çünkü biri gelip onu kaparsa, tadından yenmez. Hem en güçlü rakip elenmiş, saf dışı bırakılmış olur, hem de benim puanım artar" dediğini belirten Şeker, Yeni Şafak'taki ironik yazısında özetle şunları kaydetti:

"Geçen gün “Ekrem İmamoğlu’nu kimseye kaptırmayız” diye yine kükredi Kemal Bey.

Bu cümle, örtülü “sirke reklâmı” gibi olduysa da ziyan etmez.

Yahu kimsenin kapacağı yok. Rahatta dinleyin.

Ama henüz mahkeme kararında ve adayın isminde kesinlik görünmediği için tedirginlik kaçınılmaz.

O da vaziyeti garantiye almak istiyor. Bu yüzden telaffuz ettiği hep “16 milyon”.

Hâlbuki öbürünün gözlerinde görünen “85 milyon, 86 milyon”. Aradaki fark yüksek.

*

Dolayısıyla “kaptırmayız” derken, aslında içinden şunların geçtiğini tahmin ediyoruz.

Ah keşke… Biri gelse…

Şöyle kartal gibi bir kapsa…

İki kapsa… Üç kapsa… Dört kapsa… On dört kapsa… Bu ne güzel seçimdir… Ha ninnah…

Çünkü biri gelip onu kaparsa, tadından yenmez.

Hem en güçlü rakip elenmiş, saf dışı bırakılmış olur, hem de benim puanım artar.

Velhasıl bu kantar, hepimizi tartar. (...)"

 

 

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Yorumlar

Litrelik

Malzeme kalmayınca , niyet okumaya başlamış sayın yazar. İşleri kolay değil tabii , hergün iktidar güzellemesi yapmakta marifet ister.
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