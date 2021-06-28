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Siyaset Kılıçdaroğlu'nun 'gençler burada' dediği o gençler Shutterstock'dan çıktı
Siyaset

Kılıçdaroğlu'nun 'gençler burada' dediği o gençler Shutterstock'dan çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabındaki ‘Gençlik burada!' yazılı kapak görselindeki gençlerin fotoğraflarının Shutterstock'tan alındığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-06-28 17:16:00 - 2021-06-28 17:20:32
Kılıçdaroğlu'nun 'gençler burada' dediği o gençler Shutterstock'dan çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, sosyal medya hesabı Twitter'daki kapak fotoğrafında yer alan gençlere ait fotoğrafların, görsel, video ve müzik sağlayıcısı Shutterstock'tan alındığı ortaya çıktı.

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gençlik burada falan değil, bildiğin Shutterstock'da" ifadelerini kullanarak söz konusu görsellerin satın alındığı söyledi.

Arvas paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Gençlik burada falan değil, bildiğin Shutterstock'da. Hayır bir de başörtülü hanımefendinin kıyafetini de başka birisinden almışlar. Yetmemiş yüzüne "sahte gülümse" eklemişler. İşte gençlere bu kadar uzaksınız!"

"Kemal beyin ajansı 'Shutterstock'a düşmüş

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) Başkanı Aslan Değirmenci de konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Kemal beyin ajansı "Shutterstock" a düşmüş. Acaba 1 aylık ücretsiz denemeden mi faydalandılar yoksa ödeme mi yaptılar? Soru: Kendi gençleri nerede?" ifadesini kullandı.

Shutterstock nedir?

Shutterstock, küresel bir lisanslı görsel, video ve müzik sağlayıcısıdır.

Shutterstock, dünya çapında işletmelere, pazarlama ajanslarına ve medya kuruluşlarına çeşitli içerikler sağlamaktadır.

 

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