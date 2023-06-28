Kılıçdaroğlu'nun en yakınındaki isimden olay itiraf! Bay Kemal eşekten düşmüşe dönecek

CHP'de 28 Mayıs seçimlerinin ardından yaşanan “değişim” tartışmasına Kemal Kılıçdaroğlu'nun en yakınındaki isimlerden Bülent Tezcan da katıldı. Tezcan, bazı internet sitelerine, “Değişim önce liderlik değişimiyle başlar. Çünkü büyük değişimler liderlik değişimiyle başlamıştır” açıklaması yaptı. Bülent Tezcan'ı arayıp konuştuğunu belirten Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin ise Tezcan’ın “Yenilenmeyi, değişimi söylediğimizde, ‘İyi de canım İstanbul'u mu kaybedelim’ dememek gerekiyor. Değişimin karşılığı İstanbul tartışması değil. Buraya sıkıştırırsanız konuyu anlamamış olursunuz. Ya da statükoyu devam ettirmeye gerekçe aramak olur. Kimse korkmasın! Bu yaklaşımların hiçbirisi İstanbul'u kaybetmeye yönelik yaklaşımlar değil. Tam tersine böyle devam ederse sadece İstanbul'u değil birçok yeri riske edeceğiz” görüşlerini köşesine taşıdı.



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