Kılıçdaroğlu'nun 'elektrik faturası' provokasyonuna akıldışı savunma: 'Yaş'ı gerekçe gösterip Bahçeli'yi hedef aldılar!

yeniakit.com.tr

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, elektrik faturasına ilişkin açıklamasında, kitleleri provoke ederek, "Erdoğan 31 Aralık’ta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar ben bugünden itibaren gelecek hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim. Bu da böyle biline." ifadesini kullandı.

Bahçeli: Ödemezse derhal kesilmeli

Kılıçdaroğlu'nun fatura çıkışına tepki gösteren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “CHP Genel Başkanı’nın ‘fatura ödemeyeceğim’ sözü ise yasa dışı bir eylemin, sivil itaatsizlik kılıflı bir isyan teşebbüsünün, siyasi bir hezeyanın mahsulüdür. Ödemezse sonucu bellidir, elektriği derhal kesilmelidir." dedi.

Yaşı gerekçe gösterdiler

CHP'ye yakın Cumhuriyet ve Birgün gazeteleri Kemal Kılıçdaroğlu'nun fatura provokasyonuna yaşını gerekçe göstererek destek verip, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi hedef aldı.

Kılıçdaroğlu'nun provokasyonunu legalleştirmeye çalışan CHP'ye yakın medya, şunları yazdı:

Şehit aileleri, muharip ve malul gaziler, 65 yaş üstü tüketiciler ve yüzde 40'ın üzerinde engeli bulunduğuna ilişkin sağlık kurulu raporunu görevli tedarik şirketine ibraz eden abonelerin elektriği ancak üç dönem boyunca faturanın ödenmemesi halinde kesilebiliyor. Zamlar geri çekilene kadar elektrik faturasını ödememe kararı alan CHP lideri Kılıçdaroğlu 73, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ise 70 yaşında olması nedeniyle bir dönem fatura ödemediklerinde elektrikleri kesilemiyor. Yönetmelik uyarınca Kılıçdaroğlu çiftinin evlerinin elektriği, bir yıl içerisinde 3 dönem ödememeleri halinde kesilebilecek.