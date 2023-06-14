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Gündem Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlık dosyası Erdoğan'ın önünde!
Gündem

Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlık dosyası Erdoğan'ın önünde!

Yeniakit Publisher
2023-06-14 20:38:00 - 2023-06-14 20:52:42
Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlık dosyası Erdoğan'ın önünde!

TBMM Adalet Anayasa Karma Komisyonu, aralarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da olduğu 28. dönemde seçilemeyen milletvekilleri hakkındaki dokunulmazlık dosyalarını Cumhurbaşkanlığı'na iade etti.

TBMM Adalet Anayasa Karma Komisyonu, 28'inci dönemde seçilemeyen ve geçen dönem Meclis'e gönderilen milletvekilleri hakkındaki dokunulmazlık dosyalarını Cumhurbaşkanlığı'na iade etti.

Aralarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da olduğu milletvekilleri hakkındaki bin 190 dokunulmazlık dosyası, Adalet Bakanlığı'na gönderilecek.

Bakanlık da eski milletvekillerinin yargılanmaları için dokunulmazlık fezlekelerini ilgili savcılıklara havale edecek.

Seçime Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak girip sandığa gömülen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekili olmadığından dokunulmazlığı kalktı.

Kılıçdaroğlu'na ait çeşitli suçlamaların yer aldığı 40 dosya bulunuyor.
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