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Gündem Kılıçdaroğlu'nun çağrısına İnce'den jet cevap
Gündem

Kılıçdaroğlu'nun çağrısına İnce'den jet cevap

Yeniakit Publisher
2023-03-23 22:20:00 -

CHP'nin finanse ettiği Halk TV'nin canlı yayında 'Muharrem İnce'den beklentiniz nedir?' sorusuna cevap veren Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İnce'ye üstü kapalı çekil çağrısı yaptı. İnce'den jet cevap geldi.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Halk TV canlı yayınında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Muharrem İnce'nin adaylığı ile ilgilide konuşan Kılıçdaroğlu, eski yol arkadaşına bir mesaj gönderdi.

Kılıçdaroğlu çağrı yaptı

Programda "Muharrem İnce ile görüşecek misiniz? Nedir ondan beklentiniz?" sorusuna yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Ben bütün partileri ziyaret ederim. Memleket Partisi'ni de ziyaret edeceğim. Olması gereken şu: Birinci turda bu işi alıp Türkiye'yi ikinci kez yormamak lazım. Doğrusu budur" diyerek üstü kapalı adaylıktan çekilmesini istedi.

İnce'den jet cevap

Kılıçdaroğlu'nun çağrısına İnce'den jet yanıt geldi. Gazeteci Candaş Tolga Işık'a konuşan İnce, Kılıçdaroğlu'nun kendisinin ağabeyi olduğunu belirterek "Onun sözünü dinler, memnuniyetle de görüşür, konuşurum" dedi.

Sosyal medyadan paylaştı

İnce ile yaptığı görüşmenin detaylarını paylaşan Işık, "Az önce Muharrem İnce'yle konuştum. Kılıcdaroğlu'nun kendisine yaptığı 'İlk turda bitirmemiz lazım' çağrısıyla ilgili '100 bin imzayı toplayayım önce Kemal Bey benim abimdir, genel başkanımdır. Onun sözünü dinler, memnuniyetle de görüşür, konuşurum' dedi." ifadelerini kullandı.

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