Kılıçdaroğlu’nun bu sözleri unutulmadı! İşte kadına şiddet konusunda Müslümanları hedef gösterenlerin gündeme getiremediği konular

yeniakit.com.tr Türkiye’yi yasa boğan Emine Bulut cinayetinin ardından solun sözde sanatçıları ve gazetecileri, kadın cinayetlerini Müslümanlara yıkmak için büyük çaba içine girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, din adamı Nurettin Yıldız, mutasavvıf Ömer Tuğrul İnançer gibi isimleri kendilerince öne atıp tüm Müslümanları kadın cinayetlerinden mesul tutan sol kafa, şiddet olaylarının büyük oranda alkolden kaynaklandığını, cinayetlerin büyük oranda alkollüyken işlendiğini ve bu konudaki verileri görmezden geldi. Aynı zamanda Emine Bulut’un katili olan Fedai isimli caninin CHP’li olduğunu da dile getiremeyen ve çuvaldızı kendilerine batıramayan sol zihniyet, körü körüne destekledikleri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da kadına yönelik şiddetle ilgili sözlerini de hatırlatamadı. Suçu Müslümanlara atanlar, Kılıçdaroğlu’nun kadına şiddeti meşrulaştıran skandal sözlerinin unutulduğunu sanıyor. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 2017’de yaptığı konuşmada, işsiz erkeklerin karısını dövmesini normalleştirmiş, maddi sıkıntı yaşayanların eşini döveceğini söylemişti. Müslümanların sözlerini cımbızlayıp maksadından farklı yöne çeviren tayfanın, Kılıçdaroğlu’nun bu sözlerine ses çıkarmaması da, ikiyüzlü tavırlarını bir kez daha gözler önüne serdi. Aynı zamanda CHP’nin oy deposu olan sözde sanatçıların da eşlerinden gördüğü şiddet haberleri neredeyse her gün manşetlerdeyken, bunlardan söz edilmemesi de dikkat çekti.

Müslümanlara saldırı

İş yapmayan solcuların toplandığı odatv, “Kadın cinayetlerinde bu adamların suçu yok mu?” diye sorarak açık açık Cumhurbaşkanı Erdoğan, mutasavvıf Ömer Tuğrul İnançer, din adamı Nurettin Yıldız ve Bülent Arınç gibi isimleri hedef gösterdiği bir video hazırladı. Söz konusu isimlerin kadınlarla ilgili sözlerini cımbızlayıp maksadından farklı yönlere sevk eden odatv, kadın cinayetlerinden utanmadan Müslümanları mesul tuttu.

Aynı zamanda, başta Bülent Emrah Parlak gibi iş yapmayan solcu tiyatrocular, Emine Bulut cinayetini Müslümanlara ve sağ ideolojiye yıktı. 1 yaşındaki çocuğunun eline bira verip fotoğraf çeken Parlak’ın Müslümanlara ahlak dersi vermeye kalkması da sadece Türkiye’de görülebilecek absürtlükte bir hareket olarak hafızalara kazındı.

Türkiye'nin konuştuğu cinayet sonrası skandal paylaşım!

İslam'ı ve Müslümanları hedef alan Bülent Emrah Parlak, katil ile içkide buluştu!

İşte laikçi solcu 'Bülent Parlak'ın sahip olduğu zihniyetin 'suç' dosyası! Sicilleri kabarık...

CHP kafasından hem şiddet meşrulaştırması, hem de dayak!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2017 senesinde Beylikdüzü’nde Zübeyde Ana Sosyal Yaşam Merkezi’ni ziyaret etmiş, bir de ülke ekonomisine dair beyin yakan açıklamalarda bulunmuştu. Kılıçdaroğlu, kadına şiddeti meşrulaştırarak şunları söylemişti:

“Kadına şiddetin engellenmesi istiyorsa bunun tek adresi var, CHP’dir. Bizi kötülediler. CHP şöyledir, böyledir diye. Benim görevim size hizmet etmek. Doğrudur. Erkek işsize eve yeteri kadar para gelmiyorsa bu erkek de hıncını gelir karısından alır.Evde huzurun olması yolu evde bereketin olmasıdır. Kavga ortamını oluşturan temel neden ekonomidir. Size söz veriyorum huzuru, barışı getireceğim bu ülkeye.”

Kılıçdaroğlu’nun skandal sözlerinin üzerine, CHP zihniyetini savunan ünlülerin de kadınlara yönelik saldırgan tutumu gözlerden kaçmıyor. Kemalist Seren Serengil isimli kadının, eşinden hamileyken şiddet görmesi nedeniyle boşanma davası açtığı haberleri bugünlerde gündemden düşmezken, ünlü oyuncu İnan Ulaş Torun'un kendisi gibi oyuncu olan eşi Algı Ege'yi dövdüğü haberleri de günlerce konuşulmuştu. Deniz Akkaya, Tuğba Özay, Arzu Yanardağ, Tuğba Özerk gibi CHP’ye yakın ünlülerin de koca-sevgili şiddeti gördüğü gerçeği, solcuların hatırlatamadığı olayların başında yer alıyor.

İşin en can alıcı noktasıysa, Emine Bulut’u katleden Fedai isimli caninin CHP’li ve içkici olduğu ortaya çıkmıştı...

Mütedeyyinlere yüklenenler solculara kör

Suçu tek bir kesime yıkmadan sorunun üstüne gidip kadına yönelik şiddeti ortadan kaldırmak yerine, sırf İslam düşmanlıklarından dolayı Müslümanları hedef tahtasına oturtanların, kendi mahallelerindeki skandallara ses çıkarmaması; ikiyüzlü, samimiyetsiz, ciddiyetsiz, onursuz, haysiyetsiz tavırlarını bir kez daha gözler önüne serdi.