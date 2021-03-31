Kılıçdaroğlu’nun bomba videosu yeniden gündemde Arkadaki kızın mimiklerine dikkat!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yine komik duruma düşerek gündem konusu oldu. Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu açılış töreninde, platforma üniversite öğrencisi genç kızlarla çıkan Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili sözleri esnasında arkasındaki genç kızın yüzünün aldığı şekil ise olay oldu. Video bugünlerde en çok paylaşılan komik videolar kategorisine girdi.

"Beyefendiyi aşağıya indireceğiz"

Törende konuşan Kılıçdaroğlu, "Yeni bir siyaseti başlatıyoruz. Kavgadan uzak bir siyaset, dostlukla inşa edilmiş bir siyaset. Yanlışa karşı duran, yılmayan bir siyaset anlayışı ile yola çıktık. Yerel yönetimlerde bir başarı sağladık. Sıra geldi ikinci etaba. İkinci etapta da göreceksiniz beyefendiyi aşağı indireceğiz." dedi.

'Arkasındaki kız bile inanmadı'

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kastederek dile getirdiği bu sözler üzerine arkasında yer alan üniversite öğrencisi kızın yüzünün değişmesi dikkat çekti. CHP liderinin sağ tarafında duran üniversiteli kızın bu sözlere verdiği tepki sosyal medyada olay oldu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, 'Arkasındaki kız bile inanmadı' yorumunda bulundu.