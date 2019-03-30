Kılıçdaroğlu’nun baskısına direnen Müslim Sarı istifa etti!

yeniakit.com.tr CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin eski milletvekillerinden Müslim Sarı’yı İş Bankası Yönetim Kurulu Üyesi olarak atamıştı. Sarı, atama sonrası İş Bankası Yönetim Kurulu Üyeliğinden 1 milyon TL almıştı. Aynı zamanda Müslim Sarı, İş Bankası’na atandıktan sonra CHP Parti Meclisi’ne de girmişti. Kılıçdaroğlu, Sarı’nın Parti Meclisi’ne girmesine sinirlenip istifa etmesini istemiş, Sarı da, “Kemal Bey, 2002'de milletvekili seçildiğinde İş Bankası Yönetim Kurulu üyesiydi. O da istifa etmedi. Hem vekil maaşı hem de bankadan huzur hakkı aldı. Ben de istifa etmeyeceğim.” diyerek görevinden ayrılmayı kabul etmemiş, baskılara rağmen direnmişti.

İş Bankası’ndan istifa etti

Kılıçdaroğlu’nun istifa çağrısına direnen Sarı, bugün istifa etti. İş Bankası tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bir açıklama yapıldı. Açıklamada, “Yönetim Kurulu'nun üç yıl için seçilmiş olduğu ve görev süresinin dolmadığı dikkate alınarak gündemde yer alan ‘Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçilmesi’ maddesinin bu hali ile uygulanmamasına karar verilmiş; 31.03.2019 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Sayın H. Ersin Özince'nin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde Sayın Sezgin Yılmaz'ın seçilmesine; Sayın Müslim Sarı'nın Yönetim Kurulu Üyeliğinin sonlandırılmasına ve yerine kalan görev süresini tamamlamak üzere Sayın Fazlı Bulut'un seçilmesine karar verilmiştir.” ifadelerine yer verildi.