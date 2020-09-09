Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in Kovid-19 testi pozitif çıktı
Çelik: - "Ben çok iyiyim ancak az da olsa benimle temas etmiş kişileri uyarmak istedim. Lütfen dikkat edin ve test yaptırmayı ihmal etmeyin"
ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Kovid-19 testinin pozitif olduğunu duyurdu.
Çelik, Twitter hesabındaki paylaşımında, şunları kaydetti:
"Maalesef yaptırdığım Covid 19 testinin pozitif çıktığı şimdi bildirildi. Ben çok iyiyim ancak az da olsa benimle temas etmiş kişileri uyarmak istedim. Lütfen dikkat edin ve test yaptırmayı ihmal etmeyin."