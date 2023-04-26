Kılıçdaroğlu'nun akıl hocası ortaya çıktı

Bir süredir mutfak videoları gündeme gelen 7’li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘Alevi’ videosuyla gündeme oturdu.

CHP liderinin tartışma konusu olan videosu, ‘mezhepçilik yaparak toplumu ayrıştırdığı’ gerekçesiyle eleştiri konusu oldu.

Seçim propagandasının arkasındaki isim

Mutfak videoları, kurum baskınları, ABD ziyareti ve aykırı çıkışlarıyla dikkat çeken CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve partisinin seçim propagandasını yöneten ekibin kim olduğu merak konusu oldu.

Seçim sürecinde yürüttüğü propagandayla dikkat çeken Kılıçdaroğlu’nun yönlendiren ekibin başında FutureBright şirketinin sahibi Akan Abdula olduğu öğrenildi.

Akan Abdula kimdir?

Kılıçdaroğlu'nun akıl hocalığını yapan Yugoslavya doğumlu Akan Abdula’nın ABD’de Case Western Reserve Üniversitesi’nde eğitim gördüğü ifade edildi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Londra’daki ünlü reklam ve medya planlama şirketi Millward Brown'da araştırma direktörü olarak görev yapan Akan Abdulla’nın New York merkezli Grey Worldwide reklam ajansında stratejik planlama üzerinde çalıştığı öğrenildi.

20 yıldır reklamcılık yapan Akan Abdula’nın, kendi şirketi FutureBright ve Davranış Enstitüsü'nü kurduğu belirtildi. Peki, Abdula’nın danışmanlığındaki Kılıçdaroğlu neler yaptı?

Ayrımcılık gördüğünü iddia ederek sinir uçlarına dokundu

2023 seçimlerine ilginç yöntemlerle hazırlanan CHP lideri Kılıçdaroğlu, toplumun sinir uçlarıyla oynaması dikkat çekiyor.

Altılı Masa’da ‘Alevi’ olduğu gerekçesiyle aday yapılmasına karşı çıkılan Kılıçdaroğlu, “Alevi olmaz diyen bu sisteme, doğru olan, dürüst olan, ahlaklı olan olur, diyecek misin? Son bir el verecek misin? Bu ayrıştırıcı sistemi kökünden yıkmaya hazır mısın?” ifadesiyle ayrımcılık gördüğünü iddia etti.

Ev ortamında simgesel mesajlar

CHP’nin reklam danışmanlığını yapan Abdulla’nın CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun mutfak videolarına yön verdiği belirtildi.

Kılıçdaroğlu’nun sözde ev halinin yansıtıldığı videolarda, dikkat çeken mesajlar verilmeye çalışıldı. CHP liderinin yayınladığı bir videoda, raflara “Başarabiliriz”, “Yürüyüş” ve “Kapital” kitaplarının yerleştirildiği görüldü. FETÖ’nün 17/25 Aralık Emniyet Yargı darbe girişimiyle kurduğu kumpas dava dosyası da Kılıçdaroğlu’nun önüne konuldu.

Mutfakta görüntü vermek için açıklama yaptı

Bir başka mutfak videosunda ise "Saat 22:00'da çok önemli açıklamalarda bulunacağım" diyen Kılıçdaroğlu, elle tutulur bir açıklamada bulunmadı. Ancak mutfak görüntüsüyle ön plana çıkmaya çalıştı.

Mutfakta video kaydı alan Kılıçdaroğlu, Boğaz manzaralı geceliği 100 bin lira olan otel odasında görüntülenmesiyle mütevazilik algısı boşa çıktı.

ABD ziyaretini de organize etti

Kılıçdaroğlu’nun ABD Dışişleri Bakanlığı, Büyükelçilik, Dünya Bankası, ABD Başkanı Joe Biden’a yakın düşünce kuruluşları ve Washington Post ile görüştüğü ABD ziyaretini de Akan Abdula’nın planladığı ve organize ettiği iddia edildi.

Ziyaretin gizli planlandığını ancak Gazeteci Anıl Sural’ın ifşa ettiğini açıklayan Gazeteci Ceyhun Bozkurt, Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretini kendisine yakın birçok ismin bile bilmediğini ifade etti.

Kurumlara yapılan baskınların arkasında da mı o var?

Aydınlık’ta yer alan habere göre; randevu almadan baskın yapar gibi kurum ve kuruluşların önüne giden ve içeriye girmek için kapıları zorlayan Kılıçdaroğlu’nun bu eylemlerinin arkasında da Akan Abdulla olduğu ileri sürüldü.

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