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Gündem Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ardından Meral Akşener'den tek cümlelik açıklama
Gündem

Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ardından Meral Akşener'den tek cümlelik açıklama

Rest çekip devirdiği masaya tekrar geri dönerek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2023-03-06 23:28:00 -
Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ardından Meral Akşener'den tek cümlelik açıklama

Rest çekip terk ettiği masaya tekrar geri dönerek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener açıklamada bulundu.

Kılıçdaroğlu konuşurken yüzünün asıklığı dikkat çeken Akşener, sosyal medya hesabı üzerinden birkaç kare fotoğraf paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Milletimizin iradesiyle tarih yazacağız…"

İşte o paylaşım:


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