Kılıçdaroğlu’nun ‘6 büyükşehir’ hayali boş

OĞUZHAN GÜLTEKİN / ANKARA

Her seçim olduğu gibi yerel seçim öncesinde de iddialı vaatlere bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adeta ‘kendisini darı ambarında sanan aç tavuk’ misali 6 büyükşehir belediyesini alacaklarını iddia etti.

Bu şehirler arasında bulunan Adana’dan ise Kılıçdaroğlu’na cevap gecikmedi.

Akit’e konuşan AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, “Biz lafa değil icraata bakıyoruz. Muhalefet partileri bizim icraatlarımızı bile takip edemiyor” diye konuştu.

Doğru, şunları dile getirdi: “Adana içinde kullandığı bu söylemi pek ciddiye almıyoruz. AK Parti olarak hem milletvekillerimiz, hem teşkilatımız olarak Adana’nın Büyükşehir Belediyesi’nin AK Parti tarafından alınması için gereken çalışmaları yapmaya başladık. Seçime odaklandık, Adana’da 16’da 0 gibi bir sonuç bekliyoruz. Biz kendi partimizin başarılarına odaklıyız. Onların kendi içindeki kavgaları bizi pek bağlamıyor. Bizim tek derdimiz millet.”