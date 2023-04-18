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Gündem Kılıçdaroğlu'nun "300 milyar dolar getireceğim" vaadine tepki: Bunun Türkçesi...
Gündem

Kılıçdaroğlu'nun "300 milyar dolar getireceğim" vaadine tepki: Bunun Türkçesi...

Yeniakit Publisher
2023-04-18 18:50:00 -
Kılıçdaroğlu'nun "300 milyar dolar getireceğim" vaadine tepki: Bunun Türkçesi...

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun gerçeklikle bağdaşmayan ''300 milyar dolar getireceğim'' vaadini eleştirerek "300 milyar dolar nasıl gelecek? 300 milyar dolarlık fonun buraya gelmesi için çok özel bir ikramı olması lazım. Bunun Türkçesi tefeciliktir, size tefeci faizi vereceğim bana o parayı getirin demektir" dedi.

Nebati, "Sayın Kılıçdaroğlu bizim yolumuz belli, alnımız açık. Yüksek faiz vermiyoruz, 'Bize borç değil yatırım için gelin' diyoruz. Tefecilerle değil yatırımcılarla görüşüyoruz." dedi.

Nebati, sosyal medya hesabından CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na sert cevap verdi.

Kendisine sosyal medya hesabından sataşan Kılıçdaroğlu'na cevap veren Bakan Nebati, "Sayın Kılıçdaroğlu bizim yolumuz belli, alnımız açık. Yüksek faiz vermiyoruz, 'Bize borç değil yatırım için gelin' diyoruz. Tefecilerle değil yatırımcılarla görüşüyoruz. İnsanımıza daha fazla iş imkanı yaratmak, üretimi ve ihracatı artırmak için yapıyoruz ne yapıyorsak. Üretime ve istihdama darbe vurma pahasına küresel tefecilerin peşinde koşan, bunca yıllık kazanımı heba edecek ithal ekonomi komiserlerinden medet uman senin gibilerin ne yaptığımızı anlamaması doğal." dedi.

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