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Kılıçdaroğlu’nu tuvaletçi yaptılar... “Bi’ büyük, bi’ küçük al birader”

Ünlü mizah dergisi Misvak, yayınladığı bir karikatürdeki tuvalet sorumlusunu Kılıçdaroğlu’na benzeterek çok konuşulan bir mesaj verdi.

24 Ekim 2018 Çarşamba 13:09
Kılıçdaroğlu’nu tuvaletçi yaptılar... “Bi’ büyük, bi’ küçük al birader”

Mizah dergisi Misvak, yayınladığı karikatürle çarpıcı bir mesaj verdi.

Okurlar “KK’mı?” diye sordu

Misvak’ın sosyal medya paylaşımının altında okurlar, tuvalet sorumlusunu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na benzetti, “O KK mı?” diye sordu.

“Bi’ büyük, bi’ de küçük”

Karikatürde, bir adam çocuğuyla birlikte, Kılıçdaroğlu’nun sorumlusu olduğu tuvalete gittiği, “büyük” ve “küçük” kavramlarını karıştırarak sorumluya seslendiği görülüyor.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 13:09
  1. misvak
  2. Kemal Kılıçdaroğlu

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  • Hüseyin GüneyHüseyin Güney32 dk önce
    AFERİN.
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