Kılıçdaroğlu’nu tuvaletçi yaptılar... “Bi’ büyük, bi’ küçük al birader”
Ünlü mizah dergisi Misvak, yayınladığı bir karikatürdeki tuvalet sorumlusunu Kılıçdaroğlu’na benzeterek çok konuşulan bir mesaj verdi.24 Ekim 2018 Çarşamba 13:09
Mizah dergisi Misvak, yayınladığı karikatürle çarpıcı bir mesaj verdi.
Okurlar “KK’mı?” diye sordu
Misvak’ın sosyal medya paylaşımının altında okurlar, tuvalet sorumlusunu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na benzetti, “O KK mı?” diye sordu.
“Bi’ büyük, bi’ de küçük”
Karikatürde, bir adam çocuğuyla birlikte, Kılıçdaroğlu’nun sorumlusu olduğu tuvalete gittiği, “büyük” ve “küçük” kavramlarını karıştırarak sorumluya seslendiği görülüyor.
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