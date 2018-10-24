Kılıçdaroğlu’nu tuvaletçi yaptılar... “Bi’ büyük, bi’ küçük al birader”

Mizah dergisi Misvak, yayınladığı karikatürle çarpıcı bir mesaj verdi.

Okurlar “KK’mı?” diye sordu

Misvak’ın sosyal medya paylaşımının altında okurlar, tuvalet sorumlusunu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na benzetti, “O KK mı?” diye sordu.

“Bi’ büyük, bi’ de küçük”

Karikatürde, bir adam çocuğuyla birlikte, Kılıçdaroğlu’nun sorumlusu olduğu tuvalete gittiği, “büyük” ve “küçük” kavramlarını karıştırarak sorumluya seslendiği görülüyor.