Kılıçdaroğlu'nu tokatladığını gösteren poz! Davutoğlu ortaklarından tepki gelince apar topar sildi
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP listelerinden Meclis'e giren 10 Gelecek Partili milletvekiliyle verdiği pozu, muhalefetten tepkilerin gelmesi üzerine sildi.
Yedili Masa'nın ortaklarından Gelecek Partisi, 14 Mayıs Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine 19 aday listesiyle CHP listesinden girdi.
Kesin olmayan sonuçlarına göre, Gelecek Partisi’nin 19 kişilik kontenjanından 10 isim Meclis’e girdi. Seçimlere CHP listesinden giren Gelecek Partisi'nin 10 milletvekili çıkarması ise muhalefet seçmeni arasında tartışmaları da beraberinde getirdi. Muhalif seçmenler Gelecek Partisi'nin CHP'nin sırtından geçindiğini ifade ederken bu gerginlik ise bugün sosyal medyaya çok net yansıdı.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bugün Twitter hesabından Meclis'e giren milletvekilleriyle ilk grup toplantısını gerçekleştirdiklerini duyurdu.
Paylaşımı tepkiler gelince sildi
Davutoğlu'nun paylaşımı muhalif seçmenler tarafından tepkiyle karşılandı. Yedili Masa'nın seçmenleri CHP'nin sırtından geçinerek Gelecek Partisi'nin milletvekili çıkardığını ifade ederek Davutoğlu'na tepki gösterdi.
Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'nun ise gelen tepkilerin ardından paylaşımını sildiği görüldü.
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