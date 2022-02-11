Kılıçdaroğlu’nu koltuğundan edecek şok belge! İşin içinde...

Tamer Korkmaz, geçtiğimiz günlerdeki “Sayın Kılıçdaroğlu ile ilgili ilginç bir şeyler geldi. On, on beş gün önceydi. Belki de Kılıçdaroğlu’nu koltuğundan edecek bir bilgi, belge. Delilleriyle geldi… Biz belden aşağı siyaset yapmıyoruz. Bunu elimizin tersiyle ittik. Üzerine atlamış olsaydık, Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi’nde bir gün dahi kalamazdı” çıkışıyla gündeme oturan eski CHP'li, yeni AK Partili Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın sözünü ettiği "bilgi-belge"nin ne olabileceğinin peşine düştü. İşte Yeni Şafak'taki o ilgi çekici yazı:

" “Sayın Kılıçdaroğlu ile ilgili ilginç bir şeyler geldi. On, on beş gün önceydi. Belki de Kılıçdaroğlu’nu koltuğundan edecek bir bilgi, belge. Delilleriyle geldi…

Biz belden aşağı siyaset yapmıyoruz. Bunu elimizin tersiyle ittik. Üzerine atlamış olsaydık, Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi’nde bir gün dahi kalamazdı…”

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5 Şubat 2022’de CNN Türk’te sarf edilen bu sözler, Ak Partili Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’a ait…

Sayan, 1996-2014 tarihleri arasında CHP’liydi.

Mayıs 2010’daki Deniz Baykal’a yönelik kaset operasyonunun, eski partisini nasıl ve dahi hangi amaçla teslim aldığını çok iyi bilen bir siyasetçidir.

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“Kasetle geleni, kasetle gönderme siyaseti, bizim işimiz değil” demeye getirerek, doğru bir duruşu işaretliyor.

ONÜÇ YIL ÖNCE FRANKFURT

Şimdi bakınız, ne diyeceğim?

Bu sütunda, birçok kez 2009 yılının Kasım ayında Almanya’da -Frankfurt’taki Kempinski Otel’de- yaşanan fevkalade ilginç bir “kement atma” operasyonundan bahsettim.

Başrolde dönemin CHP Grup Başkan Vekili Mister Kemal vardı…

Olay yerinde Alman Dış İstihbarat Teşkilatı (BND) konuşlanmıştı…

Mister Kemal, o hadise yaşanırken “Birkaç ay sonrasında CHP lideri Deniz Baykal’ın kasetle koltuğunu kaybedeceğini ve yerine kendisinin getirileceğini” öğrendi!

Buna karşılık…

Yaşadığı meşum “kement” olayı, kendisinin “kontrol altına alınması” anlamına da geliyordu!

Eh, Mister Kasetdaroğlu’na “Kontrollü Kemal” dememiz boşuna değildir.

ACABA?

Bütün bu hatırlatmalardan sonra, sual şudur:

Savcı Sayan’ın ekranda dile getirdiği “Kemal Bey’i koltuğundan edebilecek kadar ciddi, belgeli olay” acaba Kasım 2009’daki “kement” hadisesi midir?

-İşte, bunu bilemiyoruz. (...)"