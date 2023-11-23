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Siyaset Kılıçdaroğlu'nu kandıranlar kandırılmaktan şikayet etti! Özdağ belgeyi yayınlayınca film koptu...
Siyaset

Kılıçdaroğlu'nu kandıranlar kandırılmaktan şikayet etti! Özdağ belgeyi yayınlayınca film koptu...

Yeniakit Publisher
2023-11-23 21:52:00 -
Kılıçdaroğlu'nu kandıranlar kandırılmaktan şikayet etti! Özdağ belgeyi yayınlayınca film koptu...

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP'nin devrik Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile imzaladığı protokolü kamuoyuyla paylaştı.

Buna göre Kılıçdaroğlu'nun Özdağ'a İçişleri Bakanlığı ile birlikte 2 bakanlık daha verdiği ortaya çıktı.

Özdağ'ın yayınladığı belgeyle birlikte, Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'liler tarafından seçim sürecinde, "kesin kazanacaksınız" sözleriyle kandırıldığı gibi kendisinin de CHP'lileri Ümit Özdağ konusunda kandırdığı ortaya çıktı.

Kılıçdaroğlu yine hedef oldu!

Özdağ'ın yayınladığı protokol belgesiyle birlikte, CHP Kurultayı'nda koltuğunu Özgür Özel'e kaptıran Kılıçdaroğlu yine hedef haline geldi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nu seçim akşamına kadar "kesin kazanıyor" diye kandıranlardan Fatih Portakal, bu sefer Kılıçdaroğlu tarafından "kandırılmaktan" şikayet etti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Portakal Twitter hesabından paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

Ümit Özdağ protokol belgesini sonunda açıkladı. Rezalet bir durum. Bu belge ‘siyasette ahlak dışılığı’ göstermesi açısından önemli. Ve iyi ki, belgede imzası bulunan Kılıçdaroğlu delegeleri sayesinde siyasetten tasfiye edildi. Nasıl da kendine inandırdı ve kandırdı milyonları?

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