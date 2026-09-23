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Gündem Kılıçdaroğlu'ndan yeni Yavaş açıklaması: Onu ben kazandırdım!
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Kılıçdaroğlu'ndan yeni Yavaş açıklaması: Onu ben kazandırdım!

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Kılıçdaroğlu'ndan yeni Yavaş açıklaması: Onu ben kazandırdım!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'den istifa etmesine ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu "Mansur Yavaş, benim Cumhuriyet Halk Partisi'ne kazandırdığım değerli bir siyasetçidir" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'den istifa etmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu'nun yeni açıklaması şöyle:

"Sayın Mansur Yavaş, benim Cumhuriyet Halk Partisi'ne kazandırdığım değerli bir siyasetçidir. Sayın Yavaş, kamuoyuna yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştır: ‘İnsanlar sandığa giderken yalnızca bir isme değil, bir siyasi iradeye de oy verir. Bu nedenle seçmenin iradesini yok saymayı, onun oyuyla elde edilen makamları seçmenin onay vermediği siyasi adreslere taşımayı doğru bulmadım, bugün de bulmuyorum. Seçmenin iradesine sadakat, siyasetin namusudur'. Sayın Mansur Yavaş'ın bu değerlendirmelerine biz de aynen katılıyoruz."

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Yorumlar

mansur ve chp

yazık oldu solculara chpye yeni partiye <<ama su takdirlik bağımsız j kalması iyi oldu <<<saygı duymus oy atanalra <<chpye gelen mansur sağcı 15 tane sağcı var ankarada mansur atadı <<yazık oldu solculara

Berfu

Sayın k.k. ekrem imamoglunuda sen kazandirdin.
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