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Siyaset Kılıçdaroğlu'ndan yeni gaf! Salondakiler kendini tutamadı gülüştü
Siyaset

Kılıçdaroğlu'ndan yeni gaf! Salondakiler kendini tutamadı gülüştü

Konuşmalarında sık sık yaptığı gaflarla gündeme gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu kez Gaziantep'te olduğunu unutup, "Şanlıurfa'da olmaktan son derece mutluyum" dedi.

Yeniakit Publisher
2023-01-18 22:45:00 -
Kılıçdaroğlu'ndan yeni gaf! Salondakiler kendini tutamadı gülüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziantep'te olduğunu unutup, "Şanlıurfa'da olmaktan son derece mutluyum" diyerek gaf yaptı. Kılıçdaroğlu, konuşmasında bedava elektrik sözü ile Suriyelileri ülkelerine göndereceğini yineledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziantep'te "Güneydoğu Hemşeri Buluşması" programına katıldı. Programda çoğunlukla Şanlıurfalıların bulunduğu STK'lar, kanaat önderleri, dernekler ve vatandaşlarla bir araya gelen Kılıçdaroğlu, seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılacağını söyledi. Gaziantep'te olduğunu unutan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu sözlerine, "Şanlıurfa'da olmaktan son derece mutluyum" diyerek başladı. Bu sözlerin ardından salonda gülüşmeler oluşurken, bazı misafirlerin Kılıçdaroğlu'nu "Gaziantep, Gaziantep" diye düzeltmeye çalışması ise dikkat çekti.

"İktidara geldiğimizde en geç 2 yıl içerisinde Suriyelileri göndereceğiz"

Kılıçdaroğlu, konuşmasında "Gaziantep'te 500 bini aşkın Suriyeli var. Allah aşkına bana söyler misiniz, bu Suriye politikası yanlış mı? Doğru mu? Bizim Suriyeliler ile ne kavgamız var. Biz neden Suriye'ye girdik. Emevi Camii'nde 24 saatte namaz kılacaklardı ama sonucu 3 milyon 600 bin Suriye'nin Türkiye'ye gelmesi oldu. Gaziantep'te yaşayan Suriyeli sayısının resmi rakamlara göre 500 bin olduğu söyleniyor. Kimin ne yaptığı belli değil. Karnımızı doyurduk şimdi de onların karnını doyuracağız. İktidara geldiğimizde ırkçılık yapmadan onları en geç 2 yıl içerisinde kendi iradeleriyle Suriye'ye göndereceğiz. Hepsi gidecekler" dedi.

 

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