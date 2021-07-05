Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken Başbağlar katliamı paylaşımı

Kent merkezine 220 kilometre uzaklıktaki Başbağlar köyüne 5 Temmuz 1993 akşamı gelen PKK'lı teröristler, kadınları derede topladıktan sonra evleri yağmalayıp para, altın ve değerli eşyaları alarak tüm evleri ateşe verdi.

Yapılan zulme karşı çıkan 5 kişiyi de evlerde ateşe vererek öldüren teröristler, akşam namazını kılıp camiden çıkan 28 erkeği de köy meydanında topladı.

Bir süre örgüt propagandası yapan teröristler daha sonra bu kişileri de kurşuna dizdi. Olaydan sonra bölgede yapılan incelemede, yüzlerce boş kovan bulundu.

Katliamın yıl dönümünde PKK'ya lanet edilirken, siyasiler de sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı.

Kılıçdaroğlu 'PKK' diyemedi!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise terörü lanetlerken 'PKK' diyememesi tepki çekti. Twitter'dan açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "28 yıl önce bugün Başbağlar'da terör örgütü mensupları tarafından alçakça katledilen 33 masum vatandaşımızı rahmetle anıyorum. Aynı acıların bu topraklarda bir daha yaşanmamasını diliyor ve terörü lanetliyorum!" ifadelerini kullandı.