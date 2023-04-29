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Siyaset Kılıçdaroğlu'ndan tarihi gaf! Öyle bir CIA-MİT kıyaslaması yaptı ki...
Siyaset

Kılıçdaroğlu'ndan tarihi gaf! Öyle bir CIA-MİT kıyaslaması yaptı ki...

Yeniakit Publisher
2023-04-29 23:36:00 -
Kılıçdaroğlu'ndan tarihi gaf! Öyle bir CIA-MİT kıyaslaması yaptı ki...

Habertürk TV canlı yayınında konuşan CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, MİT-CIA karşılaştırması yaptığı açıklamasında büyük bir gafa imza attı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olmasından sonra kapatılan Atatürk Havalimanı'nda SNC şirketi ile çalışacağını söylemesinden sonra Habertürk TV canlı yayınında konuşan Haluk Bayraktar, SNC'nin CIA ile iş yaptığını söyledi.

Kılıçdaroğlu, Habertürk yayınında, "CIA'ya çalışıyor bu şirketler gibi bir eleştiri geldi. Buna ne dersiniz?" sorusuna cevap verdi.

Umursamaz tavırlarla bir süre gülümseyen Kılıçdaroğlu, "Gülünecek şey." dedi.

Kılıçdaroğlu daha sonra, "Bunlar ticari şirket. Müşterileri varsa mal yapıp satarlar." savunması yaptı.

Tarihi gaf!

Kılıçdaroğlu ardından MİT-CIA karşılaştırması yaparak büyük bir gafa imza attı:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bugün Milli İstihbarat Teşkilatı dünyanın birçok ülkesinden alet edavat almıyor mu? Alıyor. Şmdi biz o şirketleri mi suçlayacağız. Niye Türkiye'ye mal satıyorsun deyip, Türkiye'nin adamı olmakla mı suçlayacağız?

Bayraktar'dan Kılıçdaroğlu'na SNC tepkisi! 'CIA ile çalışan bir şirket'
Bayraktar'dan Kılıçdaroğlu'na SNC tepkisi! 'CIA ile çalışan bir şirket'

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Bayraktar'dan Kılıçdaroğlu'na SNC tepkisi! 'CIA ile çalışan bir şirket'

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