Kılıçdaroğlu’ndan tarihi çark! Böyle kıvraklık dansözlerde bile yok

Son toplantısından da aday çıkaramayan 6'lı masa Başkan Tayyip Erdoğan'ın adaylığına itiraz etti. Arşiv görüntülerinde ise CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun "Son uygulamalara göre Erdoğan tekrar aday olabiliyor." sözleri yine bir çelişkiyi ortaya koydu.

11 kez toplanan ve cumhurbaşkanı adayı belirleyemeyip birbirine düşen altılı masa, son toplantıdan sonra yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimlerde aday olamayacağını iddia etti.

Yapılan açıklamada "Bu çerçevede, Anayasa ve kanunda hiçbir tereddüde yer vermeyecek kadar açık bir şekilde düzenlenmiş olan hükümler uyarınca, TBMM yenileme kararı almadığı müddetçe, Sayın Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerde bir kez daha aday olması mümkün değildir. Cumhurbaşkanı'nın, Anayasa'ya aykırı olarak üçüncü kez adaylığını ilan etmesi, demokrasi tarihimize eklediği bir diğer kara sayfadır. Anayasa'yı yok sayan bu başıboşluğu kabul etmediğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri yer aldı.

Kendileri aday olabileceğini birçok kez dile getirdi

Birkaç ay öncesine kadar Başkan Erdoğan'ın adaylığının yasal olduğunu dile getiren muhalefet partisi temsilcilerine, AK Parti'den yanıt gecikmedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ; Kılıçdaroğlu, Babacan, Davutoğlu ve Akşener'in geçtiğimiz aylarda Erdoğan'ın adaylığını onaylayan açıklamalarına yer verdi.

Dağ açıklamasında, "Bugüne dek Cumhurbaşkanımızın adaylığını tartışmaya açmadınız. "Erdoğan'ı yeneceğiz" dediniz. Seçim ve mağlubiyet yaklaştıkça korkmaya başladınız. Kendi aday çıkaramama beceriksizlikliğinizi perdelemeye çalışıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu haziran ayında "Aday olabilir" demişti

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz yılın haziran ayında İzmir'de katıldığı gençlik buluşmasında Başkan Erdoğan'ın adaylığının önünde bir engel olmadığını itiraf ettiği ortaya çıktı.

CHP lideri, Erdoğan'ın adaylığına ilişkin, "Büyük olasılıkla Erdoğan erken seçim kararı alacak, erken seçim kararı alması için parlamentoyu feshetmesi lazım, son uygulamalara göre o zaman kendisi aday olabiliyor." ifadelerini kullandı.

CHP'nin sitesinde duruyor: Erdoğan aday olabiliyor

CHP'nin resmi internet sitesinde de yer alan söz konusu açıklamaların tamamı ise şöyle:

"(Erdoğan'ın üçüncü kez Cumhurbaşkanı olması hakkında ne düşünüyorsunuz?) Büyük olasılıkla Erdoğan erken seçim kararı alacak, erken seçim kararı alması için parlamentoyu feshetmesi lazım, son uygulamalara göre o zaman kendisi aday olabiliyor. Dolayısıyla zamanında seçim olacaktır gibi açıklamalar yapıyor ama aslında erken seçim olacak bizim tahminimize göre, Erdoğan da aday olacak"

Öte yandan CHP yandaşı Cumhuriyet gazetesinde yeni sisteme ilişkin yayımlanan bir haberde de, Başkan Erdoğan'ın 2019'dan sonra 2034 yılına kadar meşru şekilde aday olabileceğinin altı çizilmişti.