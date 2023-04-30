Kılıçdaroğlu'ndan skandal Kavala ve Demirtaş sözleri! Onları bırakacaksınız

Terör örgütü PKK ile ilişkisini hiçbir zaman gizlemeyen ve her fırsatta teröristlere özgürlük talebinde bulunan HDP, 7'li koalisyon cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini resmi olarak duyurdu.

Kemal Kılıçdaroğlu ise HDP ile girdiği kirli pazarlığın da etkisiyle teröre verdikleri destek nedeniyle cezaevinde olan bazı isimleri kendisi cumhurbaşkanı seçildiğinde cezaevinden çıkaracağını söylüyor. Bunun son örneği ise bir canlı yayında gerçekleşti.

"DEMİRTAŞ VE KAVALA NEDEN İÇERİDE?"

Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir canlı yayında 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçuyla mahkum edilen Osman Kavala ve "PKK'yı silahlı bir halk hareketi olarak tanımlıyoruz" diyen eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a özgürlük vaadini sürdürdü. Kılıçdaroğlu, "Osman Kavala neden? Selahattin Demirtaş neden? Hiçbirisi terörden ötürü mahkum olmadı, yalan söylüyorlar millete." şeklinde konuştu.

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TERÖR DESTEKÇİLERİNİ SAVUNURKEN SES TONU YÜKSELDİ!

Yedili koalisyon adayı Kılıçdaroğlu, Osman Kavala ve HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı hapisten çıkaracağını tekrarladı. Üstelik Kılıçdaroğlu'nun bu ifadeleri kullanırken epey yüksek bir tondan konuştuğu da dikkatlerden kaçmadı.

"O ZAMAN BIRAKACAKSINIZ"

Gezi olayları nedeniyle içeride olanların hiçbir günahı olmadığını iddia eden Kılıçdaroğlu, "Osman Kavala neden? Selahattin Demirtaş neden? Hiçbirisi terörden ötürü mahkum olmadı, yalan söylüyorlar millete. Halka doğruları söyleyeceksiniz. Siz hukuk devleti misiniz? Evet ise o zaman bırakacaksınız." ifadelerini kullandı.